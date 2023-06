Festival de Saint-Céré du 31 juillet au 12 août

LA MUSIQUE EN FETE !

Rendez-vous du 31 juillet au 12 août pour une programmation allant de La Tragédie de Carmen au Coq Maurice , en passant par les chants de La Main Harmonique, Prévert & Kosma, un concert inédit à huit mains et deux magiciens, un Rigoletto où le roi s’amuse…

Festival de Saint-Céré 2023

Dans les programmes de musique de chambre, c’est le pari de la découverte et de l’exigence ! De jeunes artistes sont invités en résidence au festival : le festival est pour eux un lieu de création ou se mêlent les idées folles et des réalisations ambitieuses, tel l'Octuor de Mendelssohn par le Quatuor Hermès et leurs amis, et La Gran Partita de Mozart par l’ensemble Sarbacanes.

LA TRAGEDIE DE CARMEN

La Tragédie de Carmen

D’après Carmen de Georges Bizet, Prosper Mérimée, Henri Meilhac et Ludovic Halévy Adaptation : Peter Brook, Marius Constant et Jean-Claude Carrière Direction musicale : Fiona Monbet Mise en scène : Florent Siaud

Avec Julie Robard-Gendre Carmen Marianne Croux Micaëla Thomas Dolié Escamillo Sébastien Droy Don José Nicolas Vial, Laurent Evuort-Orlandi Ensemble Miroirs Étendus

Mercredi 9 août ∙ 22h Jeudi 10 août ∙ 22h Samedi 12 août ∙ 22h 📍 Château de Castelnau-Bretenoux

LE COQ MAURICE

Le coq Maurice

Direction musicale : Julien Masmondet Livret : Mathieu Pattedoie et Pascal Zavaro Mise en scène : Catherine Dune Composition : Pascal Zavaro Ensemble Les Apaches

Avec Christianne Belanger La Propriétaire Françoise, la Renarde, la Dinde Thibault de Damas Le Voisin, le Lapin, l'Oie Kamil Ben Hsaïn Lachiri Le Coq Maurice

Mercredi 2 août ∙ 21h Vendredi 4 août ∙ 21h 📍 Théâtre de l'Usine, Saint-Céré

QUATUOR HERMES

Janáček - String quartet n°1, 4th movement / Quatuor Hermès

Quatuor Hermès Omer Bouchez et Elise Liu violon Lou Yung-Hsin Chang alto Yan Levionnois violoncelle

Programme : Gabriel Fauré Quatuor à cordes op. 121 Ludwig van Beethoven Quatuor à cordes op. 59 “Razumovsky”, n°1

Lundi 31 juillet ∙ 20h30 📍 Église des Récollets, Saint-Céré Mercredi 2 août ∙ 21h 📍 Église des Cordeliers, Gourdon

MENDELSSOHN - OCTUOR A CORDES

Quatuor Hermes

Omer Bouchez*, Camille Fonteneau, Elise Liu*, Alexandre Pascal violons Lou Yung-Hsin Chang*, Léa Hennino altos Hermine Horiot, Yan Levionnois* violoncelles * Membres du Quatuor Hermès

Programme : Arnold Schönberg La Nuit transfigurée op. 4, pour sextuor à cordes Felix Mendelssohn Octuor à cordes op.20

Jeudi 3 août ∙ 21h 📍 Chapelle du Grand Couvent, Gramat Vendredi 4 août ∙ 21h 📍 Abbatiale Saint-Pierre, Beaulieu-sur-Dordogne

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Festival de Saint-Céré .

