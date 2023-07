Festival du Film de Lama 2023

Le festival du film de Lama avec sa nouvelle thématique « Chroniques d’un village monde » à travers une programma3on riche, alliant films populaires et cinéma d’auteur, n’oublie pas ses racines et con3nue à mettre à l’honneur la ruralité tout en proposant une ouverture avec des films venant du monde entier, des avant-premières, des films inédits en France et toujours les rendez-vous quotidiens avec les acteurs et réalisateurs, sous le platane de la place.

Le festival, rendez-vous festif, fera cette année une large place à la musique avec Stéphane Casalta et Rosela Libertad, l’Archetti bastiacci, le Centre d’Art Polyphonique corse.

Le festival poursuit ses différents partenariats avec notamment la plateforme Allindi qui présentera le film

« l’Île d’amour » de Maurice Cam, lors de sa soirée d’anniversaire, et s’enrichit de nouveaux, comme celui noué avec les « Rencontres du Cinéma Italien de Bastia », l’Italie sera donc particulièrement à l’honneur avec une soirée italienne, trois films, une intervenante au colloque professeur à l’Université de Pise. Les courts métrages bénéficieront d’une place centrale avec une soirée de compétition et des diffusions notamment de réalisations corses avant les longs métrages. Les enfants, comme les années précédentes, disposeront d’un site qui leur est dédié avec des films pour le touts -petits comme pour les plus âgés. Comme chaque année, A casa di Lama proposera des documentaires autour de diverses thématiques. Les femmes prendront la parole dans un colloque sur le thème « Femmes et cinéma ». Divers ateliers (réalisation de films, scénario, atelier Parc Naturel Régional de Corse, chants..) réuniront des participants de tous âges. Lors d’une master-class des chefs opérateurs de renom partageront leurs expériences.