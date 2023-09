Festival du film de Muret : devenez membre du jury

Un festival engagé et solidaire

Pendant 9 jours, le Festival International du Film de Muret propose au public 50 films présentés en avant -première, dont une vingtaine en compétition.

Cette sélection de films sociétaux ouverts sur le monde, promeut les valeurs du vivre ensemble, de la solidarité et de l'égalité homme/femme. Le jeune public (de la maternelle à l'enseignement supérieur) est sensibilisé aux images durant ces 9 jours de festival avec notamment un ciné-goûter et une sélections de films proposée aux établissements scolaires.

Depuis 10 ans, ce festival unique en son genre en région toulousaine, permet à un public chaque année plus nombreux de découvrir de manière privilégiée et conviviale les films de cinéastes de renom et de jeunes talents.

Ce sont donc 50 films en avant-première qui sont accompagnés de rencontres avec les réalisateurs, scénaristes, producteurs et comédiens.

La programmation 2023

Julie Bertuccelli, invitée d'honneur

Pour cette 11ème édition, fidèle à sa ligne éditoriale, le Festival International du Film de Muret accorde une large place aux films réalisés par des femmes. Une rétrospective est consacrée à Julie Bertuccelli, réalisatrice de renom dont l'œuvre riche de fictions et de documentaires témoignent de son engagement pour l'émancipation, le droit à la différence, l'intégration.

Julie Bertucelli est la réalisatrice de L'arbre, avec Charlotte Gainsbourg, de La dernière folie de Claire Darling avec Catherine Deneuve, Depuis qu'Otar est parti... et de nombreux documentaires

Et si vous deveniez membre du jury ?

Vous aimez le cinéma, vous aimez découvrir, partager votre point de vue, échanger, argumenter ? Le Festival International du Film de Muret, vous propose de faire partie de l'un de ses 2 jurys : le Jury Jeunes (-21 ans) et le Jury Adultes. Il suffit de remplir un questionnaire disponible ICI avant le 10 octobre.