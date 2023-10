Festival du livre de jeunesse de Rouen - Du 10 au 12 novembre à la Halle aux Toiles

Trente-sept maisons d’édition et une cinquantaine d’auteurs feront le déplacement à Rouen ainsi que dans le département pour présenter leurs nouveautés et rencontrer leurs lecteurs. Parmi elles, des maisons normandes comme L’étagère du bas, La marmite à mots, Petit à petit, Feuille de lignes et Les carnets du dessert de lune mais aussi de grandes maisons comme l’Ecole des loisirs et Gallimard.

Les maisons d’édition

AKANEKO / AKINOME / AUZOU / CALLICEPHALE / CIPANGO / CHOUETTE / CRACKBOOM / DIDIER JEUNESSE / DRAGON D’OR / EDITIONS DU JASMIN / EDTIONS LAROUSSE / EDITIONS DU RICOCHET / FEUILLE DE LIGNES / GALLIMARD JEUNESSE / GRUND / HATIER JEUNESSE / HEMMA / L'ECOLE DES LOISIRS / L'ETAGERE DU BAS / LA JOIE DE LIRE / LA MARMITE A MOTS / LA MARTINIERE JEUNESSE / LE DIPLODOCUS / LEOPARD MASQUE / LE VERGER DES HESPERIDES / LANGUE AU CHAT / MAGE / MOTUS / NOBI NOBI / PASSE-PARTOUT EDITIONS / PETIT A PETIT / PIKA / POULPE FICTION / REVERIES EDITIONS / RUE DU MONDE / SEUIL JEUNESSE / TUTTISTORI

Les auteurs

BARROUX / COLLARD Marie-Christine / GUIVARCH Clémentine / ROMIEUX Benjamin / SOUILLE Olivier / SOUILLE Laurent / FROSSARD Claire / CHAPEAU Thierry /MAUBOU BOUTRY Pascale / DELERM Martine / LAMBERT Cassandre / JUSTRABO Michèle/ HUMBERT Virginie / BOURDON Marie / GOUEL Oréli / VASSELIN Marie / ALWEET Audrey / LILI LA BALEINE / MAZARGUIL Charles / KERELLIS Hélène /DESBENOIT Stéphanie / DE MAN Julien / LE VEEL Timothée / LECOMTE Ludovic / LIBERT Béatrice PLACIN Lucille /MARTINIERE Julien / CARQUAIN Sophie / ALASTRA Stéphanie / BOUDET Anne / JAUNEAU Clémentine / TRIAUREAU Caroline / SABBAGH Clémence / FERN Bruno / BALPE Anne Gaelle /ART GROOTFONTEIN / DURAND Tony / GORDON Zola / LAGNY DELATOUR Véronique / LAGNY DELATOUR Guy / DUMORTIER Davide

La programmation

Des rencontres et ateliers assurés par des auteurs sont proposés dans les établissements scolaires de la région, en milieu rural et dans les quartiers prioritaires, ainsi que pendant les trois jours du salon à la halle aux toiles.

Des lectures à voix haute sont également proposées par les lecteurs de l’association la semaine précédant les vacances de la Toussaint.

Les rencontres professionnelles

Être éditeur jeunesse : enjeux économiques & évolution des publics

Avec Pierre Lenganey

Jeudi 19 octobre 2023, INSPE MONT SAINT AIGNAN, 14h-15h30

Le RDV de la petite enfance : Bookiwi

Avec la Cie La cerise sur le mot

Vendredi 10 novembre à 9h45, Halle aux toiles

Le Kamishibaï dévoilé par un auteur et illustrateur

Avec Thierry Chapeau édité par Callicéphale

Vendredi 10 novembre à 10h, Halle aux toiles

L’écologie du livre

Avec Myriam Gallot, Tony Durand, l'association Fibois Normandie (gestion forestière du papier)

Partenariat : Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, Normandie livre et lecture

Vendredi 10 novembre à 11h, Halle aux toiles

La littérature de jeunesse : conférence de Virginie Douglas,

Maitresse de conférence à l’Université de Rouen

Dans le cadre du partenariat avec The Child and the Book Conference Rouen 2024

Vendredi 10 novembre après-midi, Halle aux toiles

Date susceptible d’être modifiée

Les concours du festival

Le concours d’arts plastiques : Quel cirque ! Où est caché Renard ?

pour les élèves de la maternelle à la sixième

A l’occasion du 40e anniversaire du festival, le renard, emblème de l’événement depuis ses débuts, s’est réinventé. Les élèves sont invités à l’imaginer sur la carte d’anniversaire du festival !

Calendrier :

Date d’inscription : 29 septembre 2023

Date limite d’envoi des productions : 24 octobre 2023

Le concours de nouvelles : Que faut-il pour être un bon magicien ? Un lapin et un chapeau. Et si c’était faux ?…

pour les élèves des cycle 3 (CM1-CM2-6e) et cycle 4 (5e-4e -3e) au niveau national

Les nouvelles peuvent appartenir à tous les genres : réaliste, historique, fantastique, satirique, policier, fantasy, science-fiction… La participation au concours est collective.

Calendrier :

Date d’inscription : 29 septembre 2023

Date limite d’envoi des nouvelles : 16 février 2024

Le concours d’illustrations :

à destination des illustrateurs amateurs

Ce concours est organisé afin d’encourager la création en littérature jeunesse et de permettre à des illustrateurs de présenter leurs travaux au grand public ainsi qu’aux professionnels présents lors du festival.

Cette année, il s’agira d’illustrer une citation en lien avec le thème :

« Le cirque, ça sent la poudre de maquillage, la barbe à papa, ça sent la joie, l’insouciance et l’émerveillement. Le cirque, ça respire la vie. Ça respire la fête. Ça respire l’amour ». François Morel

Calendrier :

Date de limite d’envoi des illustrations : 10 octobre 2023

Remise des prix : 11 novembre 2023

L’accessibilité à la lecture

Livre & vous – présentation par la MDSN

EJA – édition jeunesse accessible par Normandie livre et lecture

La lecture en LSF par Normandie livre et lecture

La lecture en braille par le Centre Normandie Lorraine

La Lecture Makaton par Lis-moi les mots

Les partenaires du festival

Les partenaires du festival sont associés à la programmation pour faire découvrir leurs activités et les animations en lien avec la lecture et le thème de l’édition. Secours populaire, APEDYS, Fabalab, GIHP, Lire et faire lire, la Youle cie…