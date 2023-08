Festival du Périgord Vert, du samedi 5 au samedi 19 août 2023

L’Association Musiques et Patrimoines Vivants aborde la 10e année de son Festival de l’été en Périgord Vert, du samedi 5 au samedi 19 août. Une programmation de qualité est proposée à un public de fidèles mélomanes pour faire vivre la musique.

Samedi 5 août à 18h : église de Saint-Front-la-Rivière. Basha SLAVINSKA accordéon

Dimanche 6 août à 18h : église de Saint Martin de FRESSENGEAS. Trio à cordes violons, violoncelles

Mardi 8 août à 20h30 : église de BUSSEROLLES. Duo SOSTENUTO, guitare et flute

Samedi 12 et dimanche 13 août à 19h : église de Milhac de Nontron. Ensemble Musiques et Patrimoines Vivants, piano, violons, alto, violoncelles.

Lundi 14 août à 20h30: église de Saint Pardoux la Rivière. Ensemble Musiques et Patrimoines Vivants, pianos, violons, alto, violoncelles.

Samedi 19 août à 18h : Salle Polyvalente Saint Pardoux la Rivière. Duo trompette et Guitare du classique au jazz.

L'ensemble de ces concerts est organisé avec le soutien des communes, des comités de communes de Thiviers et du Périgord Vert Nontronnais, comités des fêtes et autres associations.

