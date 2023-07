Festival Festivoce à Pigna

MUSICA IN PIGNA : FESTA IN PAESE !

Doyen des festivals musicaux insulaires, l'emblématique FESTIVOCE fait battre le cœur de Pigna chaque été depuis 1991. Dans les architectures ancestrales et vivantes du village, les pratiques instrumentales, vocales et corporelles se déploient et les plus belles musiques du monde résonnent à travers le temps et l'espace pour un moment unique

Voix & Sons d’ici et d’ailleurs : 5 GHJORNI DI CUNCERTI

Un programme rythmé, éclectique et vibrant, de performances et représentations, bouillonnant de rencontres entre des artistes, des disciplines - chant, musique, danse, théâtre, arts de la rue ou du cirque, arts visuels - et des répertoires anciens, traditionnels, classiques et contemporains.

« Vous entendrez une multitude de langues, de l’inuit au salentino, de l’anglais au roumain, du basque au français, ou du corse au gascon, vous verrez les corps, les visages et les sourires danser sur les scènes du mythique village de Pigna. Alors vous y êtes et partagez ces instants uniques comme une nourriture de l’âme qui s’enrichit délicieusement de ces histoires sonores, de ces contes d’expression humaine, de ces harmonies audacieuses et montagnardes et de ces mélodies des plaines nourricières, où coule jusqu’au mers depuis des milliers d’années des rivières de musiques », confie Jérôme Casalonga, directeur artistique du CNCM VOCE.

Le festival s’inscrit dans un esprit d’hospitalité et d'ouverture avec de nombreux moments organiques, informels et musicaux. Incontournable soirée de clôture, « Voce in Festa » proposera comme à son habitude une mise en scène dédaléenne qui investit l’ensemble du village avec des concerts pastilles qui éclosent dans les ruelles et recoins jusqu’à tard, sous la voie lactée.

Cette année l’affiche du festival met à l’honneur l’œuvre iconique de l’artiste insulaire Ange Leccia.

PROGRAMMATION

– CUNCERTI –

Installation Sonore (5 jours) : MariaLuisa Capurso – « In e forme di u ventu »

𝗦𝗔𝗠𝗘𝗗𝗜 𝟭𝟱/𝟬𝟳

19h30 – Tumik

21h00 – A Filetta

22h30 – Enza Pagliara, Dario Muci, Gianluca Longo & Viola Centi

𝗗𝗜𝗠𝗔𝗡𝗖𝗛𝗘 𝟭𝟲/𝟬𝟳

19h30 – L’Opéra Corse

21h00 – Torracinta Brothers

22h30 – LUPO

𝗟𝗨𝗡𝗗𝗜 𝟭𝟳/𝟬𝟳

19h30 – Brigà

21h00 – Trio Mawi

22h30 – André Minvielle – Ti’bal Tribal

𝗠𝗔𝗥𝗗𝗜 𝟭𝟴/𝟬𝟳

19h30 – Dick Annegarn

21h00 – Down Bit Duke

22h30 – Fanfare Ciocarlia

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜 𝟭𝟵/𝟬𝟳 Voce in Festa (soirée de clôture)

Plus de 45 artistes et une trentaine de concerts répartis sur 7 lieux du village ! Retrouvez la quasi totalité de la programmation, ainsi que : • William Chabbey Quartet

• Boltro Giachino Duo

• A Cumpagnia

• Terra Soror

• I Sussuri di a Machja (Danse Verticale – Final Place)

• Ange Leccia (Projection – Final Place)

BILLETTERIE

• Sur place 1h avant chaque spectacle

• En ligne : https://my.weezevent.com/festivoce-2023