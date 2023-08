Le Festival Fort en Musique est un festival qui se déroule en plein cœur des Vosges du Sud, au pied du Ballon d'Alsace, autour de villes et villages, comme Giromagny, Auxelles-Haut et Rougemont-le-Château. Il se déroule dans un fort, en altitude, avec de belles vues face à la Suisse et l'Allemagne.

ⓘ Publicité

Avec ce superbe festival, vous découvrirez des instruments et des sonorités inédites, provenant des quatre coins du monde, présenté par L'humoriste et comédien Alex Vizorek.

Le prix d'entrée est de 20€ en moyenne, rendez vous à la billetterie ici.