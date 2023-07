Festival Henry Mary de Sartene

Cette 5e édition du Festival Henry Mary s’attache à produire des artistes de grande renommée autant que des artistes en devenir, qu’ils aient vocation à émerger sur la scène locale, nationale ou internationale.

Grande nouveauté cette année : le Festival HenryMary se produira en un seul lieu, en l'Eglise du Couvent Saints Côme et Damien à Sartène.

Programme :

26 juillet - REQUIEM DE MOZART

Pour inaugurer cette édition 2023, Jean-Paul POLETTI a choisi de donner les clés du Festival HenryMary au Chef d’orchestre Michel PIQUEMAL. Placé sous sa direction, 4 solistes, 2 pianistes et la formation mixte du Chœur Région Sud PACA interprèteront le Requiem de Mozart dans la version pour deux pianos et timbales de Raymond Alessandrini.

Un concert grandiose en perspective !

27 juillet - NINO SURGULADZE

Nino SURGULADZE est l'une des principales mezzo-soprano de la génération moderne, admirée pour sa voix chaude et veloutée, sa musicalité incisive, excellentes capacités d'acteur, présence remarquable sur scène et beauté physique. Le lien qui unit Jean-Paul POLETTI à Nino SURGALDZE relève tant de l’amitié personnelle que de la reconnaissance professionnelle. Invitée à se produire à Sartène, elle a ainsi souhaité confier sa 1ère partie au Chœur d’Hommes de Sartène.

28 juillet - NINO ROTA ENSEMBLE

Fondé en 1995 en l'honneur de 100 ans de Cinéma, le Nino ROTA Ensemble est un quatuor féminin d'origine italienne composé de quatre musiciennes (voix, flûte, violon et piano) unies par la même passion pour la musique et le cinéma. L'Ensemble Nino ROTA présente un répertoire extraordinaire, interprétant les compositions les plus célèbres des plus grands maestros italiens et étrangers : Nino ROTA, Ennio MORRICONE , Stelvio CIPRIANI , Riz ORTOLANI, Nicola PIOVANI, George GERSHWIN, Leonard BERNSTEIN, Max STEINER et d'autres, ainsi que des arrangements originaux écrits par la pianiste Deborah Vico , fondatrice du groupe, qui a adapté ce merveilleux répertoire à l'Ensemble. LE QUATUOR FEMININ HOMMAGE AU CINEMA ET A SA MUSIQUE.

29 juillet - JULIA KNECHT & MARCO BORRONI

RENCONTRE ENTRE UNE SOPRANO CORSE ET UN PIANISTE ITALIEN

Chaque année, le Festival HenryMary propose un concert inédit réunissant un artiste insulaire et un artiste international. Cette année, c’est la soprano Julia KNECHT qui partagera la scène lyrique sartenaise avec le pianiste Marco BORRONI.

30 juillet - BALAGNA POLYPHONIES

VOYAGE AU CŒUR DE LA CORSE, DE SON HISTOIRE, DE SES CHANTS

Pour clôturer cette édition 2023, le groupe Balagna mettra la Corse à l'honneur.

