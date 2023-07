Festival International OPUS CORSICA

Pour cette quatrième édition qui se déroulera du 17 au 29 Juillet 2023 le Festival International de Musique Opus Corsica sous la direction artistique de la pianiste concertiste Laura Sibella continue de démocratiser la musique classique avec des spectacles et des lieux choisis sur tout le territoire et conserve les valeurs qui ont fait le succès des précédentes éditions : une programmation exigeante mais toujours accessible, des artistes virtuoses, des jeunes talents, un piano d’une qualité inimitable et des décors de lumières qui voyagent à travers l’île pour partager avec le public une nouvelle émotion et un rapport différent aux œuvres.

ⓘ Publicité

Différentes communes, Bastia, Ajaccio et dans l’extrême sud, Portivechju, Lecci, Santa Lucia, Zonza ;

Différentes scènes : musée, hippodrome, bastion, vigne, bateau; Différents lieux de mémoire et de patrimoine; Différentes émotions : du récital solo au duo, trio, quatuor, avec des romantiques, Beethoven, Brahms, en passant par les post-romantiques, Mahler, Rachmaninov, des grands airs du répertoire lyrique italien du XIXe siècle, Rossini, Puccini, Verdi et beaucoup d’autres compositeurs et surprises pour faire découvrir au public un programme éclectique, des artistes de renommée internationale sans oublier les premières parties intégrées aux spectacles avec la mise en avant de jeunes talents corses qui vont vivre leur première expérience de grande scène et de partage avec le public.

Lundi 17 Juillet pour la soirée d’ouverture dans la Citadelle de Bastia Cour du Palais des Gouverneurs, en cette année du 80e anniversaire de l’insurrection libératrice de la Corse, le Festival International de Musique Opus Corsica nous propose, interprété par les étoiles montantes internationales Ryo Kojima (Violon), JeanBaptiste Maizières (Violoncelle), Nicolas Bourdoncle (Piano) d’écouter le second trio composé par Dimitri Chostakovitch en hommage aux victimes de la guerre et de la barbarie nazie, une soirée pleines d’émotions. Mardi 18 Juillet, toujours dans la Cour du Palais des Gouverneurs, le célèbre couple lyrique Catherine Trottmann (Soprano) et Sébastien Guèze (Ténor) qui vient d’enchanter les plus beaux théâtres du monde pour un Romeo & Juliette qui célèbre les idylles et les sentiments de deux âmes sœurs.

Découvrez le programme détaillé ici