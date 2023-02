Une sélection de qualité du cinéma documentaire émergent

Le nombre toujours croissant de films documentaires réalisés chaque année atteste d’une réalité : la création

cinématographique française et internationale est résolument tournée vers le réel. Pourtant, il y a toujours aussi peu de rendez-vous et de lieux dédiés à ce genre cinématographique.

Le festival « La Première Fois » promeut des premiers films documentaires dont la réalisation fait preuve d’une démarche cinématographique affirmée.

La grande majorité du public du festival a entre 20 et 35 ans. Les auteurs qui présentent leurs films appartiennent à cette tranche d’âge. On ne peut faire qu’un constat de cette tendance : les jeunes Marseillais ont besoin d’événements de ce genre pour se fédérer et échanger ils ont besoin de manifestations qui racontent leur époque, leurs problématiques et leurs espoirs à travers le travail de personnes de leur génération ; ils ont besoin de sentir qu’elle est vivante, riche de propositions et d’inventivité.

Des Rencontres Internationales entre les jeunes cinéastes, les professionnels et le public

Il y a mille raisons de venir au festival. Parce qu’on aime le documentaire, parce que l’on a repéré une thématique de film

qui nous intéresse, parce que l’on est cinéphile, parce que l’ambiance est conviviale...

Auteurs-réalisateurs, producteurs, techniciens, le festival est le rendez-vous de nombreux professionnels locaux, nationaux et internationaux.

Aix-Marseille Université est un partenaire historique du festival. Chaque année, des étudiants en Licence et Master

de cinéma prennent part au festival : séance spéciale, journée banalisée, captation de la Masterclass, participation à la

rédaction du journal du festival...

Un travail étroit avec des publics scolaires et universitaires est développé. Présentation des films et les rudiments du cinéma documentaire, participant ainsi à éveiller le regard critique. Ce travail en amont est complété, pendant le festival, par une séance en présence du réalisateur invité, à qui les élèves et étudiants peuvent poser leurs questions.

Le Festival

6 jours de projections et de rencontres autour du cinéma documentaire émergent.

5 lieux à Marseille pour le cœur du festival et des séances « Hors Les Murs » dans la Métropole et en région PACA.

Une sélection de 15 premiers films projetés en présence des réalisateurs ou d’un membre de l’équipe du film.

Une cinéaste invitée d’honneur : Alexe Poukine et des rendez-vous consacrés à son travail : séances spéciales, Masterclass.

Un atelier professionnel autour de films en cours d’écriture en présence de jeunes auteurs porteurs de projets et de professionnels du cinéma munis de récompenses en nature pour aider les films à voir le jour.

Des séances scolaires et des interventions en classe autour du cinéma documentaire.

Le programme en détail par ici : Programme La première fois