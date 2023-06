Festival LazArtRock

Pensé et conçu par des musiciens ajacciens désireux de créer un autre lieu de découverte et d'échange dans la région, le LazArtRock est destiné à un public pluriel, intéressé par le fait de vivre une réelle aventure, à la fois musicale et culturelle. De nombreuses animations et 6 concerts seront proposés au public les 7 & 8 juillet à partir de 18 H au Théâtre de verdure du Casone.

Programme :

le 7 juillet

- De 18h à 20h30, village des exposants avec DJ set

- Concert 20h30 : We See Hawks

- Concert 21h30 : Excelsior

- Concert 22h30 : Panzetta Paradise

le 8 juillet

- De 18h à 20h30, village des exposants avec DJ set

- Concert 20h30 : Hide

- Concert 21h30 : Shangri-La

- Concert 22h30 : Too Much Class

Buvette et snacking sur place .

Possibilité de prendre un billet à la journée ou un pass deux jours.

Le lien vers la billetterie pour les tarifs :

https://my.weezevent.com/lazartrock-2023

Billetterie à la FNAC et chez Vibrations dans la rue Fesch près du musée.

Lien billetterie disponible également sur notre site internet : www.lazartrock.com