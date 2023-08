Un festival d'arts multiples

En 2023, le Festival « Les Soirées de Saint-Marc » ose le mélange des genres pour contenter tous les publics désireux de partager une parenthèse culturelle dans le beau lieu de Saint-Marc-Jaumegarde.

Festival d’Arts Multiples, il porte encore plus cette année haut et fort ses couleurs en proposant quatre artistes au répertoire si différent mais tous animés par le goût de la scène. Christelle Chollet, Michel Fugain, Louis Chedid & Yvan Cassar.

Le coup d'envoi du Festival aura lieu de 23 août à 20h00 avec "Joséphine", le Bashung Tribute.

La programmation

Jeudi 24 août : Christelle Chollet avec son show « Reconditionnée »

Comment résister à la tornade Christelle Chollet ? Elle sait tout faire, chanter, danser et faire rire. Tenir l’affiche pendant 5 ans avec un spectacle « l’Empiaffée » … c’est déjà fort mais elle ne s’arrête pas là ! Pour le Festival « Les Soirées de Saint-Marc-Jaumegarde », elle a choisi de mettre en scène son dernier show qui cartonne actuellement à Paris, « Reconditionnée ». Toutes les conditions sont réunies pour une soirée décapante et drôle.

Vendredi 25 août : Michel Fugain dans « Fugain fait Bandapart »

Michel Fugain ? On ne le présente plus. Tout le monde a fredonné sur un air de sa composition. On ne l’arrête pas. Il va encore démontrer son énergie légendaire dans son spectacle « Fugain fait Bandapart », toujours entouré d’une bande d’artistes accomplis avec lesquels il va entrainer le public dans un tourbillon d’émotions.

Samedi 26 août : Louis Chedid & Yvan Cassar dans « En noires et blanches »

Deux grands noms, le talentueux Louis Chedid et le musicien, chef d’orchestre, arrangeur de génie, Yvan Cassar s’associent dans un spectacle « En noires et blanches ». Un duo d’exception dans lequel ces deux artistes se complètent à merveille. Guitare pour l’un, piano pour l’autre ; autodidacte ou technicien hors pair, ils vont offrir aux spectateurs une scénographie originale autour des pianos, des arrangements inédits : les plus grands succès de Louis Chedid revisités en piano-voix.

