Festival Notte Sacre 2023

Trois rendez-vous quotidiens sont programmés du 13 au 15 septembre, en fin de matinée et début de soirée avec des formations de musique classique et de chants corses.

L'occasion également de découvrir ou redécouvrir les églises, Saint Erasme, Saint Roch et San Ruchellu avec des concerts d'exception.

Puis à 21h, la cathédrale Santa Maria Assunta est sublimée par une programmation artistique sur mesure et une création originale de mise en lumière. Les artistes proposent alors des concerts uniques avec des répertoires en harmonie avec ce lieu sacré et des formations adaptées pour l’occasion à l’acoustique de la cathédrale.

Cette année, Notte Sacre met à l’honneur des têtes d'affiche internationales telles que l’inclassable chanteur et saxophoniste virtuose Thomas de Pourquery dans une création originale, le grand groupe corse Voce Ventu, aux succès innombrables, et enfin l’iconique star du jazz Lizz Wright pour un final explosif, gospel et negro spiritual.

Quatre sites patrimoniaux exceptionnels

Les sites choisis pour accueillir les concerts participent à la mise en valeur du patrimoine culturel et historique. Cathédrale Santa Maria Assunta d'Aiacciu, Cathédrale baroque monumentale, édifiée à la fin du seizième siècle, attribuée à l'architecte italien Giacomo della Porta. Elle est dotée d'une nef à deux travées et d'un grand orgue datant de 1849, ainsi qu'un sublime tableau de Delacroix « la religion en gloire », offert à la Ville par le roi Charles X en 1827.

Eglise Saint Erasme Eglise du dix-septième siècle, elle est dédiée au patron des pêcheurs, Saint Erasme. On y trouve de nombreux ex-voto (bateaux suspendus), et un chœur propice à la production d'ensembles vocaux ou instrumentaux. Cette paroisse abrite la Confrérie Saint Erasme.

Eglise Saint Roch d'Ajaccio est une église de style néoclassique réalisée sur un projet de 1885 de l'architecte ajaccien Barthélémy Maglioli.

Eglise San Rucchellu, oratoire de la rue Fesch, fut construit au dix-huitième siècle, avant la grande église st Roch du cours Napoléon. L’église abrite la très dynamique confrérie de San Rucchellu.

