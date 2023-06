Festival "Rock au Pompidou" du 14 au 15 Juillet 2023, en Lozère !

Le Pompidou, petit village pittoresque de Lozère, s’apprête à vibrer au son du rock lors de la 11ème édition de son Festival de Rock.

Préparez-vous à une expérience rock'n'roll décoiffante !

Du 14 au 15 Juillet 2023, la Lozère sera le théâtre d'une véritable tempête sonore qui fera vibrer jusqu'au plus profond de vos tripes !

Cet événement incontournable réunit des groupes locaux ainsi que des talents venus de Paris et Marseille pour offrir une expérience musicale sensationnelle.

Le festival met en lumière la scène locale avec des groupes tels que FMR, Kami et Pulse, qui ont su se démarquer par leur énergie et leur créativité. Ces artistes, originaires de la région, font vibrer le public avec leurs compositions originales et leur style unique. Ils partageront la scène avec des formations de renom comme NOG, originaire de Paris, et ALGECO, venu de Marseille, pour des performances qui ne laisseront personne indifférent.

Covers et compositions enflammées : Le festival propose une diversité musicale avec quatre groupes de covers tels que FMR, NOG, Kami, et bien d’autres, qui revisiteront les classiques du rock avec passion et virtuosité. Pour les amateurs de créations originales, les groupes Pulse et Kami offriront des compositions sensationnelles, marquées par leur talent d’écriture et leur présence scénique captivante.

Mais le festival ne s'arrête pas aux têtes d'affiche. Le samedi, c'est une scène ouverte qui prendra le relais, donnant l'opportunité à de nouveaux talents de prendre leur envol. Que vous soyez musicien en herbe ou fan de découvertes, préparez-vous à être surpris par ces artistes prêts à tout donner sur scène !

Au-delà des performances musicales, le Festival de Rock du Pompidou offre une expérience gourmande et conviviale. Les festivaliers pourront déguster les délicieuses crêpes de Françoise, accompagnées d’une bière artisanale locale, pour combler leurs papilles entre deux concerts. Cette ambiance chaleureuse contribue à créer un véritable moment d’échanges et de découvertes.

Le Festival de Rock du Pompidou, dans sa 11ème édition, est un événement majeur de la scène rock en Lozère !

Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience rock mémorable au cœur de cette magnifique région !