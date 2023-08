Fête nautique à Comberanche-et-Epeluche, dimanche 27 août 2023

Dimanche 27 août vous est proposée à partir de 15h une Fête avec des jeux nautiques à Comberanche-et-Epeluche (à côté de Ribérac), suivie par un défilé de bateaux fleuris à 16h. Un somptueux feu d’artifice viendra clore cette journée.

Une journée de dimanche encadrée, samedi et lundi, par une grande fête foraine, un vide-grenier et une randonnée pédestre le samedi, et un concours de pétanque lundi.