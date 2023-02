France Bleu Champagne-Ardenne en direct du Salon International de l'Agriculture mercredi 1er mars

Éleveurs, producteurs, brasseurs, acteurs de la filière betteraves, du monde du Champagne se succèderont au micro, représentant la richesse et la diversité de l'agriculture et de la viticulture en Champagne-Ardenne..

Coup de projecteur également sur la démarche "Agriculture, cœur de nos territoires", lancée par la Chambre d'agriculture de la Marne à l'occasion du Salon international de l'agriculture.

Et le Concours général agricole et ses célèbres médailles n'auront plus aucun secret pour vous ! Son président nous dira tout de la sélection, des critères, et des enjeux pour les candidats et le public partagera avec nous, ses découvertes et ses surprises.

France Bleu Champagne-Ardenne en direct du Salon international de l'agriculture, c'est une plongée passionnante au cœur d'une fierté de notre territoire !