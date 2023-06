France Bleu Champagne-Ardenne fête les papas

Écoutez France Bleu Champagne-Ardenne et jouez avec nous au 03 26 48 2000

Cette semaine, remportez de magnifiques cadeaux à l'occasion de la Fête des Pères dimanche 18 juin.

fête des pères avec france bleu champagne ardenne

Quand la pose s'impose ...

Remportez cette jolie tasse émaillée Aloha Way of Life .

A la maison, en pique-nique, au bureau, cet accessoire au look rétro cous accompagnera au quotidien !

fête des pères france bleu champagne ardenne

Quand la fin de journée approche, rien de mieux que de se poser, entre amis ou en famille autour d'une bonne bière bien fraîche servie dans ce magnifique verre, le TEKU de chez Aloha Way of Life !

Approuvé par les professionnels, ce verre à bière TEKU très design, sobre et élégant vous offrira un véritable moment de plaisir !

Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé !

Et si on vous proposait d'habiller vos pieds !

fête des pères france bleu champagne ardenne

Berthe aux Grands Pieds vous offre le confort jusqu'au bout des pieds !

Nous vous offrons des paires de chaussettes Berthe aux Grands Pieds.

Des chaussettes 100% Made in France

Dessinées, conçues, fabriquées en France et finitions à la main. L'origine de chaque matière première est strictement contrôlée.

Quand la testostérone vous donne rendez-vous ...

Hexagone MMA fête des pères

Nous vous offrons vos invitations pour la soirée HEXAGONE MMA , samedi 17 juin à 19h, à la Reims ARENA .

HEXAGONE MMA propose des combats spectaculaires et de très haut niveau , en rassemblant des stars internationales de la discipline et des espoirs de la nouvelle génération.