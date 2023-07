France Bleu Drôme Ardèche a 40 ans et poursuit sa tournée à Saint-Julien en Saint-Alban (Ardèche)

France Bleu Drôme Ardèche fête ses 40 ans et c'est grâce à vous

Venez célébrer les 40 ans de France Bleu Drôme Ardèche au pittoresque village de Saint-Julien en Saint-Alban avec un grand marché, des concerts, des émissions spéciales et des animations tout au long de la journée.

Profitez des festivités organisées pour les 40 ans de France Bleu Drôme Ardèche ! Vous y trouverez notre car-podium emblématique, un grand marché de producteurs et artisans locaux, et pour couronner le tout, un double concert à partir de 19h.

Le car podium de France Bleu Drôme Ardèche © Radio France

L'auteur-compositeur et guitariste Ardéchois, Nans Audouard, déchaînera les foules, suivi de près par les performances explosives du groupe de rock festif Ardécho-Celtique, Triskellt.

Votre matinée sera également bien remplie, notamment de 6h à 9h avec les émissions d'Alexandre Bertaud et Jean-Bernard Catella. Venez découvrir la caverne d'Ali Baba , une association spécialisée dans la location de costumes – plus de 3000 références à découvrir – et visitez un cabinet dentaire mobile.

La gourmandise est également à l'honneur avec la présence de Vincent Lucas , un traiteur qui émerveillera vos papilles en préparant des sushis autour de la truite Faryo d’Ardèche. Il sera accompagné de Martin Tixier , vigneron local qui saura vous faire déguster les secrets de la terre ardéchoise.

Et n’oubliez pas notre grand blind-test à 15h ! Prenez part à ce voyage dans le temps en retrouvant les tubes phares de 1983, année de naissance de Radio Drôme, devancière de l'actuelle France Bleu Drôme Ardèche. Faites revivre des souvenirs au son de ces musiques intemporelles !

Offrez-vous également des souvenirs uniques avec les porte-clés commémoratifs de l'anniversaire de votre radio favorite, ou des carnets de dessins à colorier réalisés par des dessinateurs Ardéchois, imprimés localement sur du papier Canson, lui aussi d'origine ardéchoise. Et n’oublions pas le clou de la fête : la distribution des délicieux nougats Chabert & Guillot, ces célèbres nougats de Montélimar.

Ensemble, faisons de cette journée un moment mémorable pour célébrer ce jalon important de l'histoire de France Bleu Drôme Ardèche. Nous vous attendons nombreuses et nombreux !