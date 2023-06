France Bleu Drôme Ardèche fait sa tournée des 40 ans et se pose à Crest (Drôme) ce vendredi 23 juin

Venez célébrer les 40 ans de France Bleu Drôme Ardèche à Crest ce vendredi 23 juin ! Le car-podium sera installé sur la place des marronniers, juste à côté du célèbre kiosque apprécié des Crestois.

Suivez le guide

Dès le matin, retrouvez Emmanuel Champale et Alexandre Wibart en direct sur la radio et sur France 3. Ils vous parleront de l'activité touristique, des circuits courts et de la gastronomie grâce à la présence de Nelly Sorbier et Franck Daumas .

À 15h, un grand blind-test vous attend avec les succès de l'année 1983. Ne manquez pas cette occasion de tester vos connaissances musicales et de remporter des cadeaux ! Vous pourrez gagner des ballotins de Nougâts Chabert et Guillot de Montélimar ainsi que des porte-clés collectors des 40 ans.

Le car-podium de France Bleu Drôme Ardèche © Radio France

Entre 16h et 19h, Christophe Bernard et Patrice Caillet vous inviteront à échanger autour de la culture, des festivals et du sport. Ce sera l'occasion de découvrir les événements culturels à venir dans la région, ainsi que les actualités sportives et les festivals locaux.

À 19h, assistez à un incroyable show-case des Drômois Théo Didier et Théo Bertrand , ce dernier étant connu pour son rôle dans la célèbre série "Plus belle la vie" . Ensuite, laissez-vous emporter par la joyeuse Pekno Parade, une fanfare composée de 21 musiciens.

Ne manquez pas cet événement exceptionnel qui célèbre la musique, la culture et la fierté de la région. Rejoignez-nous à Crest pour une journée remplie de divertissement et de festivités !

Et pour ceux qui ne peuvent se déplacer à Crest, suivez cet événement en vidéo sur cette page.