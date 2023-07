France Bleu Drôme Ardèche fête ses 40 ans à Lamastre (Ardèche) ce jeudi 20 juillet

Continuez à célébrer le 40ème anniversaire de France Bleu Drôme Ardèche dans la charmante ville de Lamastre. L'équipe de France Bleu s'installera Place de la Mairie pour une journée pleine de surprises.

Entre 6h et 9h, joignez-vous à Alexandre Wibart et Damien Triomphe pour une promenade immersive à travers les rues pittoresques de Lamastre. Rencontrez ceux qui sont à l'avant-garde de l'actualité locale et découvrez ce qui fait battre le cœur de cette ville charmante.

Le car-podium de France Bleu Drôme Ardèche © Radio France

De 9h à 12h, préparez-vous à une aventure culinaire exceptionnelle avec Héloïse Erignac et Franck Daumas. Ces passionnés de gastronomie vous emmèneront dans un voyage savoureux à travers les délices culinaires locaux, vous donnant un avant-goût des saveurs uniques de Lamastre.

Préparez vos méninges pour un blind-test musical animé de 15h à 16h. Remontez dans le temps jusqu'en 1983 et tentez de vous rappeler les chansons qui ont marqué cette époque. Des cadeaux sont en jeu pour les gagnants, alors préparez-vous et que le meilleur mélomane gagne.

De 16h à 19h, plongez-vous dans le riche tissu culturel de la région avec Patrice Caillet et Damien Bravais. Découvrez les talents locaux, les sportifs, les événements artistiques et culturels qui donnent à Lamastre sa dynamique unique.

Ne manquez pas la soirée musicale qui débutera à 20h30. Nous avons préparé un concert surprise qui promet d'offrir une expérience inoubliable et remplie d'émotions.

Ensuite, à 21h15, continuez à vibrer sous les rythmes torrides de la musique latine avec un concert exceptionnel offert par le groupe renommé "Color Gipsy" . Ce concert, gratuit, vous emportera dans un monde de passion et de fiesta.

Préparez-vous à une soirée sous le signe de la convivialité et de l'enthousiasme. Une pure merveille pour les mélomanes.