France Bleu Drôme Ardèche fête ses 40 ans à La Chapelle en Vercors (Drôme) ce jeudi 13 juillet

De 6h à 9h, suivez Nathalie Rodrigues et Alexandre Wibart dans les pittoresques rues de La Chapelle en Vercors. Ils s'entretiendront avec les Maires de La Chapelle et de Vassieux en Vercors.

Des découvertes culinaires vous attendent avec le "Croquant food truck", ainsi que la découverte des splendides sentiers de randonnée du parc naturel régional du Vercors.

De 9h à midi, Héloïse Erignac et Franck Daumas vous emmèneront sur le marché local pour rencontrer les producteurs et commerçants du plateau. Ils vous feront découvrir les saveurs locales, notamment les fameuses ravioles des grands goulets. Ils s'entretiendront également avec des acteurs du tourisme de La Chapelle et des environs.

Rendez-vous à partir de 15h pour un blind-test musical animé par notre équipe, avec des succès de 1983. Saurez-vous vous souvenir de ce qui faisait vibrer les ondes il y a 40 ans ? Des récompenses vous attendent, dont des nougats et des porte-clés collector des 40 ans.

De 16h à 18h, plongez-vous dans la vie culturelle locale avec Christophe Bernard et Patrice Caillet. Ils vous feront découvrir les moulins de la région, rencontrer une photographe particulière et vous inviteront à découvrir le festival des Chapelles, en particulier le concert du 14 juillet dédié à l'œuvre de Prokofiev "Pierre et le loup".

Dès 18h, focus sur les sports avec un zoom sur le Vercors Biathlon Festival, en compagnie de Thierry Dussert, organisateur et ancien biathlète médaillé olympique.

Enfin, à 19h, après la fin du direct radio, place à la fête avec un concert hommage à Johnny Hallyday, interprété par John Logan, sosie vocal de la légende de la chanson française.