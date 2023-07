VIDEO - France Bleu Drôme Ardèche poursuit sa tournée des 40 ans à Annonay (Ardèche) ce vendredi 30 juin

La ville d'Annonay organise une fête du sport autour du car-podium de France Bleu Drôme Ardèche pour mettre en avant l'ensemble des clubs et des associations sportives de la ville.

Sur France Bleu Drôme Ardèche, nous nous intéresserons à la montée en Fédérale 1 de rugby du club Annonéen et au cercle des nageurs d'Annonay.

Impossible de parler d'Annonay sans évoquer les montgolfières. Ce week-end, la grande fête annuelle rend hommage aux frères Montgolfier sur le thème « J'peux pas j'ai montgolfière ». France Bleu Drôme Ardèche sera présent pour couvrir l'événement, autant vendredi que samedi matin.

France Bleu Drôme Ardèche poursuit sa tournée des 40 ans à Annonay ce vendredi 30 juin © Radio France

Rendez-vous en direct d'Annonay dès 6h00 avec Florence Gotchaux et Jean-Bernard Catella, puis avec Nelly Sorbier et Franck Daumas entre 9h et midi.

Frane Bleu Drôme Ardèche fête ses 40 ans ! Merci pour votre fidélité.

Franck Daumas nous fait découvrir en vidéo le restaurant gastronomique l'Essentiel

Le Pantin d'Annonay est une référence à la marionnette traditionnelle de la ville d'Annonay. Il s'agit d'une pâtisserie que l'on retrouve à la pâtisserie Olagnon. Une vidéo à découvrir absolument.

Tout au long de la journée, nous évoquerons le musée du car de Vanosc, les papeteries Canson, le constructeur de bus Iveco, les producteurs locaux, l'association des gourmandises d'Annonay, ainsi que le fameux pantin rose biscuit emblématique de la ville.

Le responsable de l'office de tourisme nous présentera les découvertes incontournables et Daphné Michelas, notre historienne du patrimoine, évoquera la mémoire de l'inventeur Marc Seguin.

À 15h, ne manquez pas le blind-test de l'année de naissance de votre radio : 1983 avec des cadeaux à gagner sur la Place des Cordeliers avant l'émission de 16h-19h co-animée par Patrice Caillet et Alexandre Wibart.

Vendredi à partir de 19h00, ne manquez pas aussi le show-case de l'Italo-Ardéchois Gianni Lorenti, suivi de la déambulation de la « Pekno-parade », une fanfare Drômoise de 21 musiciens qui reprend les succès des 40 dernières années.