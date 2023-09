France Bleu Gascogne lance son premier marché gourmand vendredi 29 septembre 2023 à Mont de Marsan

Tout au long de l'année France Bleu Gascogne vous fait découvrir les producteurs locaux et met en avant leur savoir-faire en faisant la part belle aux circuits courts.

ⓘ Publicité

Vendredi 29 septembre 2023 à partir de 17 heures votre radio préférée a décidé d'en réunir plusieurs sur l'emblématique place des arènes de Mont de Marsan. Venez déguster tous ces beaux produits landais et discuter avec leurs producteurs.

Vous pourrez bien sûr remplir votre panier mais aussi partager avec nous de belles assiettes gourmandes sur place.

Venez déguster le meilleur des Landes

Nous avons fait appel à celles et ceux que vous entendez régulièrement sur France Bleu Gascogne en leur proposant de venir présenter leurs produits et tout l'amour qu'ils mettent dedans !

Nous vous offrons un spectacle de cabaret

Lorsque tous les gourmands auront profité de tous les produits et assiettes proposés par nos producteurs invités, France Bleu Gascogne a fait appel à l'équipe de Dream's Production et à sa fabuleuse troupe "Unisson" pour vous proposer un grand spectacle cabaret de plus d'une heure pour terminer la journée dans un tourbillon de musique, de chant et de danse !

France Bleu Gascogne remercie la ville de Mont-de-Marsan, Broca Evènements, Dream's Production et la ville de Saint- Pierre-du-Mont pour leur soutien.