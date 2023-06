France Bleu Loire Océan part en tournée d'été, 40 dates en Loire-Atlantique et Vendée

Itinéraire en main, les animateurs de la station sont prêts pour prendre la route et partager leurs infos, bons plans et bonne humeur pendant 3h, en direct d’un nouveau site chaque matin.

40 communes, 40 lieux emblématiques

La Tournée d’été de France Bleu Loire Océan prévoit 40 escales pendant ces deux mois pour mettre en valeur les richesses locales et donner la parole aux habitants et vacanciers. Retrouvez toutes les dates sur notre carte interactive et venez participez et tentez de remporter un intrépide Chat Moustache

loading

-> Si le carte en ligne de s'affiche pas correctement, cliquez ici

"Rendez-vous dès le 3 juillet pour La Grande Tournée d’été de France Bleu Loire Océan de 9h à 12h, micros en mains et sourires aux lèvres !"

UN ENDROIT, UN LIEU À DÉCOUVRIR TOUS LES JOURS

Dans son voyage, France Bleu Loire Océan va aussi embarquer le « Chat Moustache », une petite créature douce, inoffensive mais intrépide qui pourrait bien échapper à la vigilance des équipes en pleine émission…

Tout le monde sera mis à contribution pour le retrouver en suivant chaque jour les indices donnés à l’antenne. Un « chat moustache » que chaque auditeur pourra gagner s’il découvre où il se cache.