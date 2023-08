France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 05 et 06 août ?

Caravanes "Moselle Terre de Jeux" le 05 août à Bitche !🌞

C'est LE rendez-vous sportif et festif à ne pas manquer cet été sur les territoires. Petits et grands pourront profiter d'animations gratuites, de démonstrations sportives, de marchés artisanaux et gourmands 100% local.

À découvrir sur les Caravanes "Moselle Terre de Jeux" :

Un village sportif : découverte des sports olympiques et paralympiques, sensibilisation aux valeurs de l'olympisme, échanges avec des sportifs mosellans pour célébrer les Jeux dès maintenant !

: découverte des sports olympiques et paralympiques, sensibilisation aux valeurs de l'olympisme, échanges avec des sportifs mosellans pour célébrer les Jeux dès maintenant ! Un village citoyen : santé, éducation, solidarité, environnement, économie sociale et solidaire, acteurs sociaux du territoire... Venez découvrir les initiatives des associations locales et des démonstrations par les sapeurs-pompiers !

: santé, éducation, solidarité, environnement, économie sociale et solidaire, acteurs sociaux du territoire... Venez découvrir les initiatives des associations locales et des démonstrations par les sapeurs-pompiers ! Un village artisanal : les producteurs et artisans Qualité MOSL vous partagent la richesse de leur savoir-faire et vous permettront de consommer local !

: les producteurs et artisans Qualité MOSL vous partagent la richesse de leur savoir-faire et vous permettront de consommer local ! Un village artistique et culturel (à partir de 16h30) : une programmation et des activités proposées par les associations et les artistes locaux avec une mise en avant des jeunes talents mosellans.

De 10h00 à 17h00 : villages thématiques

De 16h30 à 20h00 : animations culturelles et artistiques, spectacles et bouquet final

Toutes les animations sont gratuites

Les "Caravanes Moselle Terre de Jeux" seront également à :

Sarrebourg, zone de loisirs : samedi 12 août

Florange, place d'Harling : samedi 19 août

Creutzwald, étang : samedi 26 août

Une sortie à faire en famille ! - @"Moselle Terre de Jeux"

Fête de la Fontaine les 5/6 août Sarreguemines !🎼

16ème édition de cette manifestation, le temps d’un week-end dans le quartier de Welferding Sarreguemines, organisé par l'association A2im .

Le coeur de Welferding se transformera en fête populaire avec une scène musicale le samedi soir et un concert en clôture le dimanche.

Un concert rock en point d'orgue le samedi soir et une scène ouverte où se succèdent de nombreux artistes locaux tout au long du week-end. Sur scène le groupe Vokalm qui est un trio de chant acoustique qui vient de Metz. Le deuxième groupe qui se produira le samedi soir est inédit car il n’existera que le temps de la Fête de la fontaine sous le nom de scène de < let’s four >. C’est un groupe entièrement féminin originaire de Metz qui interprètera des sons Pop Rock.

En clôture de la fête, le groupe The Garage Band. Il vous emmènera sur des covers pop rock vers la fin de ce nouvel opus de la fête de la fontaine.

Second point fort : un marché du terroir et de l’artisanat dans les rue adjacentes à la place, avec une vingtaine d’exposants attendus.

Démonstrations également de tuning et une exclusivité slingshot.

Repas le dimanche à 12 € (et 8 € enfants), réservations au tabac presse Saint-Walfried et Michaël Steib au 06 64 43 28 49.

Horaires : samedi 5 août à partir de 17 h et dimanche 6 août de 9 h à 19 h. Et c'est gratuit !

Un WK de fête à Sarreguemines ! - ©Crédit photo : Freepik / mrsirapho

Rive et cœur de ville en fête à Thionville jusqu'au 03 septembre ! 👩‍👩‍👦‍👦

L’animation estivale phare de la Ville de Thionville pour le plus grand plaisir des petits et grands. Des chalets sont installés le long de la Moselle à cette occasion. Des moments de détente et de convivialité au programme !

Des concerts, des ateliers, des expositions, des animations famille et des activités sportives sont proposés tout au long de l’été. Pour les enfants : Toboggan gonflable, pêche aux canards, canoë.

Horaires d’ouverture :

Lundi au jeudi / 12h à 22h

Les vendredis / 12h à 23h

Les samedis, dimanches et jours fériés / 10h à 23h

Découvrez tout le programme 👇

Auto Retro Herny le 06 août ! 🚘mais pas que...🎲

Le dimanche 06 Aout 2023, 3ème édition, venez pour découvrir les plus beaux modèles de véhicules anciens, sportifs et de prestige.

Plusieurs centaines de véhicules anciens en tous genres (vélos, motos, voitures, camions, autocars, tracteurs, véhicules spéciaux, militaires ou autres).

Egalement de nombreuses animations : concert, loto, brocante, manèges, bourse de pièces, orchestre, jeu de quilles, buvette et restauration sur place. L'entrée est GRATUITE.

Entre le 04 et le 07 août Herny est en fête retrouvez ICI tout le programme des festivités

Pour le plaisir des yeux ! - @AutoRetroHerny

Les idées de sorties en plus :

👷🏼Visite guidée du haut-fourneau U4 les 05 et 06 août : Venez découvrir l'histoire et le fonctionnement du haut-fourneau U4 d'Uckange. Organisée par les guides bénévoles de l'association Mecilor tél : 03.82.57.37.37. Reservez vos places ICI .

📸Les Dimanches de la photo à Luttange le 06 août : le Château de Luttange expose les œuvres de trois photographes. Bruno Bourlé avec son exposition "d'Ici et d'Ailleurs". Portraits de femmes à voir dans le parc et les salles du Château. Aldo Musto qui expose ses "Nocturnes". Patrick Grasser nous fait découvrir "Venise en HdR". De 10h00 à 18h00 et c'est GRATUIT..

🌞Fête du village à Freybouse les 05 et 06 août : organisée par l'Association ALF (Activités de Loisirs à Freybouse). Samedi 5 août : Loto à 15 h 30 ( ouverture à 14 h 30) avec plus de 2000 euros de bons d'achat et marché artisanal et vide-grenier de 17h à 22h. Dimanche 6 août : Animations et jeux de kermesse et messe en plein air à 10h30.

🇺🇸15e édition du Rêve américain le 06 août à Hagondange : Proposée par la Ville et Orne Valley Cars avec exposition de véhicules américaines et européens, de collection et de prestige. Animation musicale avec le groupe Wide et démonstration de danses country. Buvette et petite restauration. De 10h00 à 18h00 entrée gratuite.

Retrouvez encore plus d'idées de sorties à côté de chez vous en écoutant France Bleu Lorraine👇

