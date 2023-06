France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 10 et 11 juin 2023 ?

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

Patrimoine en fête 🏭

Les Fêtes de l'U4 samedi 10 et dimanche 11 juin au Parc du Haut-Fourneau U4 à Uckange.

Deux jours de fête pour découvrir le Parc du haut-fourneau, son histoire et son quotidien avec de nombreux spectacles, animations et visites libres ou guidées.

Entrée : 4€ / réduit 3€. Buvette et petite restauration sur place. Programme des animations à voir sur le site du parc du haut-fourneau.

La Dolce Vita messine 🍝

Le Village italien BellissiMetz s'installe du 7 au 11 juin sur la place de la République à Metz.

Plus de 28 artisans et producteurs italiens vous attendent au cœur du village et cette année c'est la Sardaigne qui est mis à l'honneur. Exposition de mythiques voitures italiennes, animations musicales, ateliers et spectacles sont également au programme de ce week-end italienne.

Restauration sur place. Programme complet à consulter sur le site de la ville de Metz.

Tout pour les enfants 🧒

Grande Fête des Enfants ce dimanche 11 juin au fond Saint-Martin de Rombas, à partir de 11h.

Une journée remplie d'animations artistiques et ludiques en plein air adressés aux petits comme aux grands ! Au programme : structures gonflables, nombreux ateliers (maquillage, bricolage, jeu vidéo, scientifiques...) mais aussi jeux en bois, mini-golf ou visite des jardins.

Entrée gratuite et restauration sur place. Plus d'infos sur le site de la ville de Rombas.

Les sorties en plus

☎ Marché aux Puces de Metz en plein air ce samedi 10 juin, de 7h à 12h, au Parc des Expos de Metz. Rendez-vous incontournable des chineurs et curieux de Moselle !

🥛 Traditionnel Brockelfest du samedi 10 au lundi 12 juin à Oeting . Nombreuses animations autour du Brockel (=lait caillé) comme le veut la coutume qui remontrait au début du XXe siècle : grande cavalcade dès 17h et concours de déguisements (métiers d'hier et d'aujourd'hui), concerts et restauration.

⛵ Fête de l'Eau les samedi 10 et dimanche 11 juin au port de plaisance Nautic'Ham à Basse-Ham . Sports nautiques, croisières sur la Moselle mais aussi spectacle burlesque, école de cirque, bal populaire et feux d'artifices vous attendent.

🐎 Foire artisanale et rurale de Delme dimanche 11 juin de 10h à 18h sur le champ de foire. Spectacle de cascades équestres, mini-ferme, braderie, salon du terroir, démonstrations et expositions vous attendent gratuitement !

