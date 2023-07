France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 15 et 16 Juillet 2023 ?

Les idées de sorties du 15 et 16 juillet !

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

Fête Nationale et feux d'artifices 🎆

Metz : nombreuses animations ce vendredi 14 juillet avec des concerts, guinguettes et bals populaires dans différents lieux messins et pour si vous voulez en avoir plein les yeux, découvrez le mapping sur la Cathédrale ou les Fontaines dansantes.

nombreuses animations ce vendredi 14 juillet avec des concerts, guinguettes et bals populaires dans différents lieux messins et pour si vous voulez en avoir plein les yeux, découvrez le mapping sur la Cathédrale ou les Fontaines dansantes. Volmerange les Mines : rendez-vous samedi 15 juillet dès 19h pour un son et lumière, feu d'artifice et feu de la St Jean.

rendez-vous samedi 15 juillet dès 19h pour un son et lumière, feu d'artifice et feu de la St Jean. Stiring Wendel : jeudi 13 juillet dès 18h vous attendent un bal populaire, concert live, retraite aux flambeaux et feu d'artifice sur la place De Wendel.

jeudi 13 juillet dès 18h vous attendent un bal populaire, concert live, retraite aux flambeaux et feu d'artifice sur la place De Wendel. Thionville : traditionnel feu d'artifice sur les bords de Moselle ce jeudi 13 juillet à partir de 22h30.

traditionnel feu d'artifice sur les bords de Moselle ce jeudi 13 juillet à partir de 22h30. Forbach : les festivités ont lieu vendredi 14 juillet, de 11h à minuit sur le parvis de l'hôtel de ville avec bal populaire, jeux pour enfants et feu d'artifice depuis la tour du Schlossberg.

les festivités ont lieu vendredi 14 juillet, de 11h à minuit sur le parvis de l'hôtel de ville avec bal populaire, jeux pour enfants et feu d'artifice depuis la tour du Schlossberg. Montigny-les-Metz : vendredi 14 juillet, dès 20h00, les festivités ont lieu au stade du Canal avec fête foraine, animations, concert et feu d'artifice.

vendredi 14 juillet, dès 20h00, les festivités ont lieu au stade du Canal avec fête foraine, animations, concert et feu d'artifice. Sarreguemines : fête foraine, musique et danse en continu et grand feu d'artifice sur les berges de la Sarre, c'est le programme des festivités ce jeudi 13 juillet.

Trail pour la bonne cause 🏃

Sla'Vengers Trail est de retour pour sa deuxième édition ce dimanche 16 juillet à Thionville-Volkrange, organisé au profit de la recherche contre la maladie de Charcot.

Enfilez **votre plus beau costume de super héros pour venir courir (ou marcher) au profit de la recherche ! Course de 10 km, organisée par l'US Volkrange, qui traverse les villages de Volkrange, Beuvange et Metzange.

Prix de la course : 10€ / gratuit pour les enfants. Buvette et barbecue sur place. Inscriptions et renseignements sur le site de la Communauté de Communes.

The need for speed 🎬

Projection en plein air à la tombée de la nuit, dès 19h, du film Top Gun Maverick à Launstroff, dans le jardin de la salle des fêtes, ce samedi 15 juillet.

Synopsis : Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.

Soirée gratuite, restauration (locale) sur place.

Animations pour toute la famille 🎭

L'association En Musique vous présente son spectacle itinérant La Tête dans les Nuages de passage à Phalsbourg dimanche 16 juillet à partir de 17h.

Au programme : un atelier d'écriture (à partir de 10 ans, sur réservation), le spectacle d'humour "Les carottes sont cuites" (tout public), un concert de BleuBrume (chanson française pop-poétique), suivi de la playlist de Miss Eastwood et d'un quiz de la tête dans les nuages.

Entrée libre et gratuite. Restaurations sur place.

Les idées de sorties en plus

🚘 Fête de l'été** dans le parc paysager de l'espace socioculturel de Kanfen ce samedi 15 juillet dès 14h. Au programme : expo de voitures anciennes, jeux gonflables, chasse au trésor, concerts et de nombreuses animations.

🍕 Journée au four et au moulin ce dimanche 16 juillet au Moulin de Buding de 9h à 17h. Marche, spectacle, pizzas et apéro littéraire vous attendent.

⛪ Nuit des Cathédrales dimanche 16 juillet de 19h à 23h à la Cathédrale St Étienne de Metz. Vidéos, concerts (orgue, cuivres, chœurs), conférences et office des complies sont au programme de la soirée.

