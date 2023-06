France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 16 /17 et 18 juin 2023 ?

idées de sorties les 17 et 18 juin !

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

ⓘ Publicité

A vos paniers : Le marché fermier le vendredi 16 juin entre 16h00 et 21h00 à Metz ! 🥒🍅

Le marché fermier des producteurs se tiendra vendredi 16 juin, sur la Place St Louis à Metz. Produits de saison et locaux vous attendent.

Des producteurs seront présents pour vous faire découvrir leurs produits et vous transmettre leur passion dans une ambiance festive.

Retrouvez vos producteurs (et artisans) mosellans chaque matin à 7h54 dans l'émission **Circuits Courts .

Toutes les infos à retrouver ICI

Faire le plein de bons produits locaux ! © Getty - @GettyImages

Retombez en enfance les 17et 18 juin 2023 !👶👦🧒

L’espace des Anciennes Forges de Stiring-Wendel accueillera l'Exposition Playmobil.

Issue de collections privées, Stéphane Solange Lepage et leurs deux garçons mettent en scène des milliers de Playmobil avec des thèmes différents..

Toutes les infos à retrouver ICI

Une exposition pour toute la famille ! - @Dioplay et Les Playmo de Nico et Ludo

À lire aussi La Thionvilloise 2023, marchez ou courez contre le cancer avec France Bleu Lorraine💕❤️

Quand culture rime avec nature jusqu'au 2 juillet 2023 !🎭

Rendez-vous à Montigny-les-Metz pour vivre cette nouvelle édition de Festival Montigny-Jardins

Il y en aura pour tous les goûts, et en plus c'est gratuit !🎪

Toutes les infos à retrouver ICI

Jusqu'au 2 juillet, ça chante, ça joue, ça rit et ça danse ! - @MontignyJardins

Madame Monsieur : le duo pop en showcase le 17 juin à la Fnac de Metz !🎤

La Fnac Metz a le plaisir d’accueillir le duo pop le samedi 17 juin à 15h lors d’un showcase autour de leur dernier album Emmêler nos solitudes. Le showcase sera suivi d’une séance de dédicaces.

Onze chansons pop, ciselées et lumineuses pour raconter la nature humaine dans toute sa contradiction.

Toutes les infos à retrouver ICI

Le duo est en showcase à la Fnac de Metz ce samedi 17 juin - Madame Monsieur - @MadameMonsieur

Fête de la musique à Boulay le 17 juin !🎸

L’Harmonie Municipale de Boulay organise la fête de la musique 2023 au Parc de la Schanze dès 16h00.

Au programme :

L'orchestre des éleves de l école de musique EMD.

17h à 18h 45 l'ensemble de l'EMD.

19h à 20h l'harmonie de Gomelange.

20h à 21h : groupe Rock AkouDsticK.

21H à 22H 15:harmonie de boulay show spécial rock avec le chanteur du groupe

AkouDsticK..

22h15:Cocktail music.

L'harmonie de boulay vous prépare un show à base d' ACDC, Rolling stones, Simon and Garfunkel, des standard de rock n roll mais aussi des choses plus pêchu avec du nirvana , Aerosmith, nightwish, prodigy et pleins d autres.

Buvette et restauration sur place ! 🌭🍺

La fête de la musique à Boulay ! - HarmonieDeBoulay

Les sorties en plus :

🎼Fête de la musique le 17 juin Servigny-lès-Sainte-Barbe : A partir de 18h30 sur l'Esplanade de l'église. Jusqu'à minuit se succéderont des individuels, groupes et duos, toutes musiques pour tout public.

🐸Fête de la Grenouille le 17 juin Falck : De 16h00 à 22h00 Place du Marché . Marché estival en plein air et repas (cuisses de grenouille et frites) en musique avec Les Scarabées . Concert Gratuit à partir de 19h

🎩Spectacle Théâtre. Tais-Toi mon Coeur à Metz : Les 16 (21h00) /**17 (19h00)**et 18 juin (17h30) 1-3 rue du Pont Saint Marcel Metz . Elle, c’est Olivia, jeune femme farfelue et résolument romantique, elle vit seule dans son appartement. Lui, c’est Félix, un petit escroc en cavale après le braquage d’une bijouterie. Tarifs : 22 euros

💟Vide greniers de la SNCF le 18 juin Stiring Wendel : L’orphelinat de la SNCF, section de Forbach organise un vide greniers à Stiring Wendel sur la place du Marché. Les bénéfices seront intégralement reversée aux pupilles. De 8h00 à 18h00.

🩰Gala de danse classique le 18 juin à Sarreguemines : 15H00 à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines, entrée 5 euros. Représentation de ballets par les élèves des cours de danse classique de l’Association du foyer culturel de Sarreguemines.

🎉Fête au village de Plappeville jusqu'au 18 juin 2023 : Organisée par l'interassociation et la municipalité. Au programme : Concerts, théâtre, concours de pétanque, de quilles, vide-grenier, jeux pour les enfants,font partie des activités. Trois temps forts: le pique-nique géant, l'envol en montgolfières des gagnants de la tombola et le feu de la St Jean

Retrouvez encore plus d'idées de sorties à côté de chez vous en écoutant France Bleu Lorraine !

loading