France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 16 et 17 septembre 💙

🏠Salon régional de l'Immobilier au Centre des Congrès à Metz du 15 au 17 septembre !

ⓘ Publicité

Pour sa 13e édition, le Salon Régional de l’Immobilier se déroulera à Metz Congrès Robert Schuman, cette prochaine édition est tournée vers les réalités du marché immobilier, celles souhaitées par les visiteurs.

40 exposants attendus : promoteurs, constructeurs, gestionnaires de patrimoine, organismes de financement, agents immobilier, architectes.

Tout le programme est à retrouver ICI

Vous avez un projet immobilier ? c'est le RDV à ne pas manquer! - @SalonRégionnalImmobilier

🇪🇺Journées Européennes du Patrimoine les 16 et 17 septembre !

Ce week-end, c’est la 40ème édition des Journées Européennes du Patrimoine ! Ces JEP seront consacrées sur le thème du « Patrimoine vivant » et du « Patrimoine du sport ».

Créées en 1984 sous le nom de « Journées Portes ouvertes des monuments historiques » par le ministère de la Culture, elles ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites, et d’ouvertures exceptionnelles. dans plus de 50 pays dans le monde avec une gratuité de principe dans les monuments publics, et à tarifs réduits pour la grande majorité des établissements privés participant à la manifestation.

Au programme : visites libres ou commentées, expositions, spectacles… Retrouvez le programme complet en Moselle ICI .

deux jours pour se cultiver gratuitement ! - @JournéesEuropéennesPatrimoine

⚱️Marché des Artisans d’Art à Metz les 16 et 17 septembre !

Organisé par l’Association Courants d’Arts le marché des artisans d’art revient à Metz ce week-end pour une 2ème édition. Le marché sera situé Place des Charrons, de 10h à 19h.

Créée en 2022, l'association a pour but d'organiser des manifestations mettant en valeur les métiers d'art lors de marchés, expositions, conférences, ... principalement sur le territoire messin.

Une trentaine d’artisans de la région sont attendus. Vous pourrez découvrir leurs créations de verre, d’osier, de terre, de fer et de bois. Entrée gratuite !

Les 16 et 17 septembre ! - @MarchéDesArtisansD'art

🎭Festival de Théâtre « Ici ou là » du 15 au 17 septembre !

Le Festival « Ici ou là » revient du vendredi 15 au dimanche 17 septembre pour une 3ème édition ! Organisé par la Communauté de Communes de Cattenom et environs, le festival de théâtre est 100% professionnel. . Il se déroulera sur le territoire communautaire.

Les séances sont gratuites et se font sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Le programme complet est à retrouver ICI .

C'est jusqu'au 17 septembre et c'est gratuit ! - @FestivalDeThéâtre

🎨L’Art dans la Rue à Sarrebourg dimanche 17 septembre de 10h à 18h :

Lors de cette 9ème édition de l’Art dans la Rue, une dizaine d’artistes seront présent pour vous présenter leurs œuvres et échanger avec vous ! Peintures, sculptures, photographies, céramiques… L’art sera présent sous toutes ses formes. Il y en aura donc pour tous les goûts !

La manifestation aura lieu sur la Place du Marché. Buvette et restauration sur place.

Un événement à vivre en famille en solo ou entres amis ! - @L'artDans La Rue

Les idées de sorties en plus :

🧸Bourse aux Jouets et aux Vêtements à Boust samedi 16 septembre : L’APE Charlemagne de Boust organise leur première bourse aux jouets et vêtements, de 10h à 16h, dans la salle des fêtes de la ville. Petite buvette et tartes flambées sur place.

🎹Concert de Piano à Sarrebourg samedi 16 septembre6de 20h à 22h : Eric Muller vous propose une invitation au voyage avec son concert de Séville à la Havane . Salle des fêtes de Sarrebourg. L’entrée est libre et gratuite.

📚Marché Aux Livres à Sarrebourg dimanche 17 septembre de 10h à 18h : La bibliothèque Pierre-Messmer organise leur marché aux livres d’occasion. Le marché sera ouvert aux particuliers et aux professionnels. Une animation musicale sera proposée à 11h20 par l’ensemble de guitares du Conservatoire de Sarrebourg.

🎤Cœur d’Artistes à Bouzonville dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h : Le spectacle se déroulera dans la salle des fêtes.

La chanteuse Cindy Sander sera la marraine de cet événement. Les bénéfices iront aux associations Enfants cancers santé et Rêves. L'entrée 5 euros gratuite pour les moins de 6 ans.

👟👟Marche Rose – La Vilsbergeoise à Vilsberg dimanche 17 septembre de 9h à 10h :

Vislberg Loisirs et l’association Seve organisent leur première marche rose ! La marche sera de 5km. le tarif est de 5€ gratuit pour les moins de 11ans.

🫑🧄L’Automnale de Berg-Sur-Moselle dimanche 17 septembre de 6h à 18h : C'est la 12ème édition, au programme : marché du terroir et de l’artisanat, vide grenier, animations musicales, et animations pour enfants. La manifestation aura lieu Place des Tilleuls.

⚖️Brocante à Lafrimbolle dimanche 17 septembre de 7h à 18h : Une brocante est organisée par l’Association Main dans la main , elle se déroulera dans la salle G. Collin . Entrée gratuite !

👗Vide-dressing Orny le dimanche 17 septembre de10h à 16h : Salle des fêtes (46 rue Principal) et c'est gratuit.Vêtements hommes/femmes et enfants été et hiver. Petite restauration et buvette sur place.

👍Article réalisé avec la participation de Tiphaine MOUDA !

Retrouvez encore plus d'idées de sorties à côté de chez vous en écoutant France Bleu Lorraine 👇

loading

Pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook - Twitter et Instagram.