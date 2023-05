France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 20 et 21 mai 2023 ?

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

Le Moulin de nos cœurs 💧

Fête de l'Eau et des Moulins ce dimanche 21 mai, à partir de 11h, au Moulin de Buding , parc de la Canner.

À l'occasion de la journée européenne des moulins et du patrimoine meulier, découvrez l'eau sous un angle nouveau avec des animations à destination des familles comme des expériences, initiations à la pêche, cinéma itinérant et jeux divers.

Entrée libre et restauration sur place.

En Garde 🤺

Les Championnats d'Europe d'escrime Vétérans 2023 ont lieu à Thionville du 17 au 21 mai au complexe sportif La Milliaire.

Manifestation ouverte à tous les publics, ce championnat propose 24 épreuves, des compétitions aux trois armes (fleuret, épée et sabre) et près de 2 000 compétiteurs-trices de 28 pays européens.

Entrée libre. Programme complet des compétitions sur le site des Championnats.

Viva Italia 🍝

Mondelange à l'heure italienne avec l'événement "À la découverte de l'Italie" les samedi 20 et dimanche 21 mai, à la salle Honecker, organisé par l'association ACAGE.

Au programme de ce week-end dolce vita : des ateliers et concerts gratuits, un rassemblement de voitures et expo de vespas mais aussi des dégustations et restauration (sur réservation).

Entrée libre. Infos et réservations sur le site de l'association ACAGE.

Les sorties en plus

🌶 Le Village provençal du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai, dès 10h, place de l'Hôtel de Ville à Aumetz. Un authentique marché du sud de la France avec ces stands d'artisans et producteurs et de nombreuses animations (concerts, pétanque, mölkky...). Plus d'infos sur le site de la Communauté de Communes.

🧹 Grand nettoyage de Printemps ce samedi 20 mai dès 9h à Basse-Ham. Inscription fortement recommandée auprès de la Mairie, collation offerte pour le déjeuner pour tous les participants. Détails sur le site de la ville de Basse-Ham.

🍃 Bourse aux plantes dimanche 21 mai, de 10h à 13h, au salon d'honneur de la Mairie de Plappeville. Venez échanger vos plantes, boutures, graines ou pots mais aussi matériel de jardinage et conseils.

🎠 Foire de Mai du 6 au 29 mai au Parc des Expositions de Metz. Plus de 200 forains vous proposent des grands classiques comme les autos-tamponneuses, des trampolines ou la pêche aux canards mais aussi des manèges à sensations fortes, sans oublier de nombreux points de restauration.

