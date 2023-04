France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 22 et 23 avril 2023 ?

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

Accrochez-vous 🧗‍♂

Coupe de France d'escalade de Difficulté Jeunes et Senior tout ce week-end, de 9h à 18h, au complexe Multisport de la Milliaire à Thionville.

Plus de 400 compétiteurs sur deux jours de compétition dans l'une des plus belles salles d'escalade du Grand-Est et des places à prendre pour concourir en championnat de France comme objectif. En parallèle des qualifications, des initiations seront proposées, des activités jeux mais aussi de nombreux ateliers.

Entrée libre, buvette et restauration sur place. Détails complets sur le site du club Escalade Évasion de Thionville.

Ça envoie du rêve 🗯

Convention pop-culture Dream'On Volmerange les samedi 22 et dimanche 23 avril de 10h à 19h, à la salle des fêtes de Volmerange-les-Mines.

Nombreux exposants et créateurs locaux mettront à l'honneur mangas, BD et Comics, mais aussi des ateliers, jeux, concerts et animations autour de l'univers geek et de la pop culture.

Restauration sur place (food truck et bubble tea) et l'entrée est libre.

Donner c'est donner...🆓

Donnerie organisée par la ville de Talange à la salle Maurice Baquet ce dimanche 23 avril. Dépôt des objets le matin (9h30-12h) et ouverture au public l'après-midi (13h30-16h30).

Rien à acheter, rien à vendre ! Les objets proposés doivent être propres et en bon état : vaisselle, déco, outillage, petit électroménager mais aussi vélos, jouets ou encore livres et vêtements.

Entrée libre, plus d'infos sur le site de la ville de Talange.

Le coin des enfants (pour les occuper pendant les vacances)

🎊 39e édition du carnaval d'Hagondange tout le week-end : grande parade internationale, fête foraine, bal de la Reine et de nombreuses animations. Programme complet dans notre article dédié.

🎪 Le Cirque Stefano pose son chapiteau samedi 22 avril à 16h et dimanche 23 avril à 15h, place de la Hottée-de-Pomme au Ban Saint Martin et propose son spectacle pour toute la famille. Jongleurs, acrobates, fakirs et équilibristes vous attendent. Tarifs et réservations sur le site du cirque.

🕺 Stage de danse moderne africaine le dimanche 23 avril de 10h à 12h à la salle Omnisports de l'ASPTT de Metz. Découvertes et initiations ouvertes à tous et c'est gratuit ! Infos et inscriptions sur le site ASPTT Omnisports.

🎠 Fête foraine de Pâques sur la place de la Grande Armée de Sarreguemines tous les jours jusqu'au dimanche 23 avril. Manèges, trampoline, attractions pour petits et grands.

Les sorties en plus

Salon du bien-vivre au centre social Créanto de Créhange ce dimanche 23 avril, de 9h à 17h. Exposants et animations de détente, loisirs, décoration ou encore gastronomie. L'événement rassemble également un troc jardin et vide jardin. Infos sur le site de la ville de Créhange.

au Jardin de Ombrières de Manom, de 8h30 à 17h. Vente de plantes et bulbes, décorations extérieures mais aussi des ateliers de rempotage et compositions de jardinières. Marché gourmand et artisanal dimanche 23 avril à la salle Albert Bourson de Norroy-le-Veneur, de 11h à 17h. Au programme : plus d'une trentaine d'exposants, bourse aux plantes, petite restauration et tombola.

Retrouvez encore plus d'idées de sorties près de chez vous en écoutant France Bleu Lorraine.n mos

