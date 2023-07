France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 29 et 30 juillet ?

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

Jusqu'au 30 juillet prenez de la HAUTEUR avec le Mondial Air Ballons !🌞

Un événement exceptionnel pour mettre des paillettes dans les yeux des petits et grands.

Le plus grand rassemblement international de montgolfières, le Grand Est Mondial Air Ballons, près de 700 pilotes de 60 nationalités différentes sont présents dix jours.

Des centaines de montgolfières décollent deux fois par jour, matin et soir, durant tout cet événement UNIQUE à vivre en famille !👨‍👩‍👧‍👦

Toutes les infos sont à retrouver ICI

L'événement de l'année à ne pas rater ! © Getty - @Getty

L'Île aux enfants du 29 juillet au 4 août à Hayange !⚽🎣👨‍👩‍👧‍👦

Organisée par la mairie de Hayange , moment de détente en famille pour le plus grand plaisir de tous.

Les enfants pourront profiter gratuitement de leurs attractions gonflables préférées, parcours ludiques et de différentes animations. Et, c'est GRATUIT.

Du samedi 29 juillet au vendredi 04 août 2023 de 10h à 20h, au parc de l'Orangerie. Buvette et restauration sur place.🥤🌭

C'est une sortie pour toute la famile qui démarre le 29 juillet à Hayange ! - @MairieHayange

Médiéval Fantasy les 29 et 30 juillet à Terville !🪓⚔

Fête organisée par Guild of Gamers Experience avec performeurs du feu, troupe de musique médiévale, de Vikings, démonstration de combat, marché médiéval, restauration. C’est le 1er Événement Médiéval à Terville !

Le Samedi 29 juillet 2023 (de 19h à 1h) : “ La Taverne du Guildien ” 5 heures d’animations NON-STOP !

Performeurs du feu : par l’Antre de Jack

Troupe musicale : les Graoulish Barden

Troupe de reconstitution historique : les Vikings de Tanngrisnir

Démonstration de combat par Tanngrisnir

Défiez les Tanngrisnir lors de mini-épreuves de force, d’agilité, d’adresse ou d’endurance afin de récolter des pièces d’or et, à l’issue de la soirée, faire gagner votre Guilde !

A la fin de la soirée, les pièces d’or de chaque Guilde seront pesées, la Guilde la plus riche remportera la victoire ! Et, accessoirement une belle surprise.

Le Dimanche 30 juillet : “ Le Marché du Guildien ”

Marché Médiéval avec une vingtaine d’exposants (accessoires et bijoux, plantes, jouets en bois, bougies, miel et pollen, savons et baumes, objets en bois et faits main, vannerie traditionnelle, minéraux, auteur et autrice, baguettes…)

Château gonflable pour les plus petits.

Retrouver ICI tout le programme

Adresse: Centre Commercial SUPERGREEN, Avenue du 14 juillet 1789

Possibilité de Restauration sur place avec la présence d’un Food Truck et d’un barbecue !

ÉVÉNEMENT MÉDIÉVAL FANTASY les 29 et 30 juillet à Terville ! - @GOGXP.com

Initiation au beach volley les 29/30 juillet à Hagondange !🏐

Proposée par l**'ESH Volley d'Hagondange** .** Au programme : initiation au beach volley, du 29/07/2023 au 30/07/2023 de 14h00 à 20h00 Base nautique - Espace Ballastière .

C'est un événement GRATUIT.

Buvette et petite restauration sur place.

Une idée de sortie à Hagondange les 29 et 30 juillet ! - @ESH Volley Hagondange

Les idées de sorties en plus :

Le Vélorail de la Canner : Le vélorail de Vigy parcourt une dizaine de kilomètres séparant Vigy et Hombourg-Budange et passe ainsi à travers la forêt de Saint Hubert et la vallée de la Canner. Toutes les infos sont à retrouver ICI

🎭Festival les Z’Étangs d’Art 2023 : "The gag man" Spectacle-humour le 29 juillet à Puttelange - aux- lacs. Spectacle GRATUIT proposé par le Foyer des lacs dans le cadre du festival Les Z'étangs d'art.

👟👟le village Coca-Cola : les 29 et 30 juillet Place de la République. Metz fait partie des onze villes accueillant la tournée estivale prévue pour le « village Coca-Cola »des bornes installées dans le village permettront à ceux qui le souhaitent de postuler pour devenir porteur de la flamme Olympique à partir de mai 2024. De 10h à 19h, cet espace de 400 m² proposera différentes activités autour des JO de Paris 2024 comme des animations sportives et culturelles.

🐷59e édition de la Fête du Jambon et Fête Patronale : Jusqu'au 30 juillet organisée par le Foyer Rural de Bazoncourt, repas campagnards, animations musicales.

Retrouvez encore plus d'idées de sorties à côté de chez vous en écoutant France Bleu Lorraine👇

