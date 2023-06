France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 3 et 4 juin 2023 ?

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

ⓘ Publicité

Envie de campagne 🐮

Fête agricole Macellum - Metz invite la campagne en ville ce samedi 3 et dimanche 4 juin dans les jardins de l'Esplanade à Metz.

Venez respirer le bon air de la campagne ! Découverte des animaux, animations en famille, bal guinguette le samedi soir, et concert de l'Harmonie municipale dimanche à 17h sont au programme, entre autres animations.

Entrée libre et restauration sur place tout le week-end. Plus d'infos sur le site de la ville de Metz.

À lire aussi Festival Montigny-Jardins : quand culture rime avec nature du 2 juin au 2 juillet 2023

Deux jours de fêtes à Cattenom 🎉

Les Estivales 2 Cattenom sont de retour pour une nouvelle édition de musique et de d'animations les samedi 3 et dimanche 4 juin.

Rendez-vous sur l'Esplanade, la place St Vincent de Paul et à la Médiathèque de Cattenom pour un programme riche et festif : marché du terroir et de l'artisanat, concerts et spectacles vivants, déambulations, brocante et jeux pour enfants vous attendent.

Restauration sur place. Programme complet sur le site Les Estivales 2 Cattenom.

Tout pour le jardin 🌸

15e Fête des Plantes dans le cadre du Printemps au Château d'Urville tout le week-end au Lycée Agricole (EPLEFPA) de Courcelles-Chaussy.

Près de 70 exposants (horticulteurs, pépiniéristes, arboriculteurs, fleuristes ou encore artisans) proposent leurs plantes, accessoires et décorations pour le jardin à la vente. Marché du terroir, ateliers nature, fanfares, expo photo et ferme pédagogique vous attendent également.

Entrée : 4€ / réduit 2€ / gratuit -12 ans. Restauration sur place. Détails sur la page Facebook de l'événement.

Les idées sorties en plus

🧀 Marché des Saveurs dimanche 3 juin de 14h à 18h au Parc du Schlossberg à Forbach. Vente de produits du terroir (vin, fromage, pain, confiture, biscuits, épices...) mais aussi des démonstrations culinaires vous attendent.

🧱 Exposition Lego® 100% brique samedi 3 et dimanche 4 juin, de 10h à 18h, à la salle polyvalente de Plappeville organisée par Cas'Brick . Ventes, tombola, jeux et venue de Sébastien & Yann de LegoMaster. Entrée : 4€.

🤝 Main dans la main aux Jardins samedi 3 juin, de 14h à 18h, aux Jardins de l'Anneau à Metz-Borny. Événement artistique et festif proposé par Unis Cité Metz : concert, expositions, animations jardinage. Petite restauration sur place.

Retrouvez encore plus d'idées de sorties à côté de chez vous en écoutant France Bleu Lorraine !

loading