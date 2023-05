France Bleu Lorraine vous propose : où sortir en Moselle ce week-end des 6 /7 et 8 mai 2023 ?

Spectacles, concerts, cinéma, visites, balades, loisirs, sports, ateliers, restos... Il y en a pour tous les gouts !

ⓘ Publicité

32ème édition de la Fête de l'Europe dans les rues de Creutzwald du 06 au 08 mai !🎭

Profitez d’un 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗲𝘀𝘁𝗶𝗳 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗶𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗼𝘂 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗺𝗶𝘀 et dégustez des spécialités culinaires d’autres horizons, préparées avec soin par les associations et commerçants locaux.

Animations festives, artisanat, arts de rue spectaculaires, manèges pour enfants et concerts gratuits de 11h00 à 00h00.

Tout le programme à retrouver ICI

Un événement à vivre en famille !👩‍👩‍👦‍👦 - @FêteDeL'Europe

🎬24ème festival Caméras des Champs jusqu'au 7 mai à Ville-sur-Yron !

Festival international du film documentaire sur la ruralité 24e édition jusqu'au 07 mai 2023 .

16 films en lice pour les différents prix du festival 2023📽️

Le festival Caméras des Champs a pour objectif de montrer la ruralité dans sa grande diversité, en prenant comme support la diffusion de documentaires.

Tout le programme à retrouver ICI

BANDE-ANNONCE - CAMÉRAS DES CHAMPS 2023

Chaussez vos baskets 👟👟 pour la Grande Marche 🚶‍♀🚶‍♂ du 8 mai 2023 de Nancy à Metz !

38ème édition Nancy-Metz à la Marche organisée par l'Association NANCY-METZ à la Marche . Tél : 03 87 68 09 05

Pour les inscriptions c'est ICI

Plusieurs parcours :

- 66 Km :

Départ à 5H, Z.I. Pont du Canal, Rue André Fruchard, 54320 Maxéville.

Arrivée à Metz, quai des régates Messines.

- 33 Km :

Départ de 8H à10H, Salle polyvalente, 150 Rue du Bois le Prêtre 54700 Montauville

Arrivée à Metz, quai des régates Messines.

Infos pratiques :

- Navette retour de Metz pour Montauville et Maxéville.

Tout le programme à retrouver ICI

Véritable trait d'union entre les deux métropoles lorraines - @AssociationNancy-MetzàLaMarche

Sur le parcours, 11 postes relais seront à votre disposition, où il y aura un petit ravitaillement ainsi que des boissons (chaudes et froides selon les postes)

Passages Transfestival vous transporte en Italie du jusqu'au 21 mai 2023 avec "Transitalia"

Transitalia dans la joie et la bonne humeur, vous donne rendez-vous aux 4 coins de la ville de Metz.

Passages Transfestival vous transporte en Italie à travers ses mythes, ses migrations et même au-delà des frontières latines. 🇮🇹

C'est plus d'une trentaine de spectacles transdisciplinaires, rencontres, concerts, projections, ateliers qui vous attendent.

Tout le programme à retrouver ICI

Rencontre avec Ninetto Davoli le samedi 6 mai ! - @PassagesTransfestival

🎠Foire de Mai à Metz Foire Attractive du 06 au 29 mai 2023 à Metz Expo.

Plus de 200 forains sont présents pour la Foire Attractive de Mai, avec ses 60 000 m² de manèges et d'attractions pour petits et grands, et elle dure trois semaines !

Au programme, des grands classiques comme la pêche aux canards, la loterie, le tir, les trampolines, la grande roue ou les auto-tamponneuses mais aussi des manèges à sensations fortes .

Tarifs : l’entrée dans la foire est gratuite, les attractions sont payantes et ont chacune leur tarification propre. Journée à tarif réduit le mercredi.

Foire de Mai 2022 (Metz / Lorraine / France) 🎠🎡

Les sorties en plus :

-Exposition « Recouvrir pour devenir : l’art du maquillage à Rombas jusqu'au 25 mai 2023. 💄

Du 9 au 25 mai, l'exposition collective "Recouvrir pour devenir : l'art du maquillage" à l'Espace Culturel de Rombas . Entrée libre.

A travers le travail de 3 artistes : Murielle Dawo, Mélodie Scagnoli, et Violette Sucrée maquilleuse en Moselle : Mariage-Grimage-Belly Painting cette exposition met en lumière le processus créatif du maquillage par le biais de photographies, vidéos, matériel, croquis et accessoires.

Vernissage exceptionnel de cette exposition : Animation & Démonstration de Maquillage - jeudi 11 mai à partir de 16h.

- Spectacle - humour : "La maîtresse en maillot de bain" du 05/05/2023 au 06/05/2023 à 20h30. Salle des fêtes Peltre. Réservations sur www.celap.fr ou 06 71 54 94 30.🎭

Mandatée par le ministère de l'Education Nationale, une psychologue atterrit dans la salle des maîtres d'une école maternelle. Ce qu'elle va y trouver est très loin de ce qu'elle imaginait.

- Loto le 6 mai à 20h00: Salle socioculturelle (30 rue Robert Schumann) Nébing. Réservation au 07.80.53.52.93 tarifs 20 euros.🎲

Jeu proposé par l'association sportive les Grains de sables. À gagner des cartes cadeaux, valeur totale 2 500€. Buvette et restauration sur place..

- Marché aux fleurs à Scy-Chazelles, samedi 7 et dimanche 8 mai💐🪴

De 9h à 18h , les Amitiés sigéo-castelloises organisent un marché aux fleurs à l'Espace Liberté, vous pourrez découvrir toutes sortes de fleurs pour embellir vos balcons et jardins.

Retrouvez encore plus d'idées de sorties près de chez vous en écoutant France Bleu Lorraine

Et pour ne rien manquer de notre actualité, suivez France Bleu Lorraine sur Facebook - Twitter et Instagram.

Et pour nous écouter tous les jours c'est 👇

loading