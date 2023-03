France Bleu Provence, ici encore et toujours plus de Cinéma

Vous aimez le 7ème art ? C'est chaque mercredi après-midi sur France Bleu Provence. Au programme :

16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

: coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des 16h30 : interview ciné, sorties nationales et locales.

: interview ciné, sorties nationales et locales. 17h30 : chronique de Séances Spéciales sur les évènements cinéma dans la région et les sorties nationales.

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

Mélanie Masson reçoit Céline Girard, directrice du cinéma Le Comœdia à Miramas au sujet d'une soirée spéciale Journée des Droits de la Femme, organisée le 8 mars, en partenariat avec la ville de Miramas et l’association Femmes solidaires. 2 films y seront présentés : "Houria " de Mounia Meddour et " Brillantes " de Sylvie Gautier.

Houria

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…

Brillantes

Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.

Ici, on sort au ciné

Mélanie Masson reçoit Vincent Gaudin pour le Festival Films Documentaires « La Première Fois » du 28 février au 5 mars à Marseille.

Le festival propose de découvrir une sélection internationale de premiers films documentaires privilégiant des regards singuliers sur le réel et de rencontrer les jeunes réalisateurs.

Festival « La Première Fois »

6 jours de projections et de rencontres autour du cinéma documentaire émergent. 5 lieux à Marseille pour le cœur du festival et des séances « Hors Les Murs » dans la Métropole et en région PACA. Une sélection de 15 premiers films projetés en présence des réalisateurs ou d’un membre de l’équipe du film.

Affiche Festival la 1ère Fois 2023 - La 1ère Fois

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud », vous livre deux coups de projecteur , l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné !

Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

- La sortie en salle ce 1er mars du film "Goutte d’or" de Clément Cogitore .

- Projection de La "Syndicaliste" de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert suivie d’un Ciné-débat avec Catherine Cutivet et Hervé Cuillandre membres de la CFDT’elles autour de l’engagement militant féminin, la séance se terminera par un pot convivial le 6 mars à 19h00 au Ciné 89 de Berre l'Etang.

Goutte d'Or

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. (Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs)

En salles ce 1er mars, "La Syndicaliste" de Jean-Paul Salomé inspiré de l'histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez Areva, devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d'État en 2012.

Le 24 janvier dernier, Mélanie Masson recevait le réalisateur Jean-Paul Salomé et l'écrivaine Caroline Michel-Aguirre.

Écoutons-les nous raconter cette histoire et pourquoi ce film est nécessaire :

En salle le 1er mars 2023. La syndicaliste avec Isabelle Huppert - Affiche du film

Retour sur la 48ème Cérémonie des César

La cérémonie des César a été présidée par Tahar Rahim.

Les remettants : Leïla Bekhti, Jérôme Commander, Jamel Debbouze, Emmanuelle Devos, Léa Drucker,

Eye Haïdara, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Ahmed Sylla.

David Fincher a reçu un César d'honneur.

Le réalisateur américain spécialiste des thrillers psychologiques (Fight Club, Gone Girl, Seven...).

Il a aussi réalisé deux séries remarquables, House of Cards et Mindhunter.

C'est Virginie Effira qui lui a remis la célèbre compression après la venue surprise de Brad Pitt

qui a déclaré son amour inconditionnel pour le réalisateur.

Le Palmarès 2023

César de la meilleur actrice : Virginie Effira

César du meilleur acteur : Benoît Magimel

César du meilleur film : La nuit du 12