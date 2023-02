France Bleu Provence, ici on aime le Cinéma

Sorties ciné de la semaine, coup de cœur, évènement, vous aimez le 7ème art ?

Vous êtes au bon endroit ? Chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

Mélanie Masson reçoit Laure Pradeau programmatrice au cinéma Le Méjan à Arles , au sujet d'un ciné-rencontre le 11 février à 16h autour du film "Bad Girls des Musiques Arabes - du VIIIè siècle jusqu'à nos jours" de Jacqueline Caux, en présence de la réalisatrice En partenariat avec les Suds en Hiver

Jacqueline Caux

Jacqueline Caux est une cinéaste et productrice indépendante de films documentaires. Elle a une formation de psychanalyste. Ecrivain et artiste, elle a publié des livres d'entretien. Elle a participé à l'organisation de plusieurs festivals de musique d'aujourd'hui, réalisé des émissions de recherche pour France Culture , des petits théâtres intimes sous formes de boîtes, des films musicaux. Elle a aussi réalisé des courts-métrages expérimentaux qui ont été présentés en 2003

au Festival International Paris-Berlin et au Festival du Film de Femmes de Créteil. Collabore à la Revue Art Press.

Bad Girls des Musiques Arabes - du VIIIè siècle jusqu'à nos jours

Des grandes figures d’Oum Kalthoum, Asmahan, Warda El Djezaïri ou Cheikha Remitti, à Soska, jeune chanteuse de rap égyptienne vedette sur internet, le film se penche sur ces musiciennes arabes qui, au fil des siècles, ont défié le patriarcat et imposé le respect de leur condition féminine avec fougue et audace.

Ici, on sort au ciné

" Mauvaises filles ", le très fort film documentaire réalisé par Émérance Dubas, sera diffusé au Gyptis à Marseille le 16 février à 19h30.

Infos et billetterie du Gyptis

Mauvaises filles

C’est l’un de ces documents qui fait honte : comment la France a-t-elle pu ainsi traiter, humilier, rabaisser, écraser des jeunes femmes dans des institutions religieuses – en fait, des établissements pénitentiaires – jusque dans les années 1970 ? Dans « Mauvaises filles », cinq anciennes pensionnaires se racontent, devant la caméra d’Emérance Dubas. Criminelles ? Voleuses ? Terroristes ? Pas du tout. Eveline, Fabienne, Michèle, Marie-Christine, toutes septuagénaires, étaient simplement des rebelles, des indisciplinées. Et Edith, la plus âgée (95 ans), la seule qui n’apparaisse pas à l’image (mais on entend sa voix), nous guide dans les bâtiments du mal-nommé « Bon Pasteur » de Bourges, où les nonnes se chargeaient de détruire les rêves et les « mauvaises » habitudes des pensionnaires.

Dimension supplémentaire : toutes ces femmes sont issues de milieux modestes, voire misérables.

Double peine, donc : femmes et pauvres. C’est le cœur serré et les poings crispés qu’on assiste à ce naufrage de la conscience sociale : « Mauvaises filles », ou la découverte des maisons d’intolérance.

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud » , vous livre deux coups de projecteur , l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné ! Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

La sortie en salle, ce 8 février de " La Grande Magie " de Noémie Lvovsky

" de Noémie Lvovsky Evènement : Masterclass de Christophe Lemoine «Scénario de cinéma et de séries: faux-jumeaux ou frères ennemis» - La Baleine, Marseille , 10 février 17h00 avec le Collectif de scénaristes de la Région Sud

La Grande Magie

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

Titanic ressort en salles pour fêter ses 25 ans !

Préparez-vous à retourner à bord du Titanic ! Pour fêter les 25 ans du film culte de James Cameron,

Disney ressort le long-métrage en salles ce 8 février.

L’histoire

Pour rappel, Titanic nous emmenait à Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son premier voyage.

Quatre jours plus tard, il heurte un iceberg. À son bord, un artiste pauvre et une jeune bourgeoise tombent amoureux.

Le long-métrage est un des plus grands succès de tous les temps avec 2,2 milliards de recettes mondiales.

En France, il avait attiré 20,7 millions de spectateurs.

Affiche Titanic

La musique

Sans oublier la chanson thème du film, le bouleversant "My heart will go on " interprété par Céline Dion en1997.

C'est l'une des chansons les plus diffusées de tous les temps à la radio et à la télévision et l'un des singles les plus vendus de l'histoire du disque avec 18 millions d'exemplaires écoulés.

Il permet à la chanteuse de remporter un Oscar, un Golden Globe et quatre récompenses aux Grammy Awards.

Bonus pour les fans

La mort de Jack dans Titanic a marqué des générations, et relance le débat à chaque rediffusion du film : y avait-il de la place pour deux sur leur radeau de fortune ? Le personnage de Leonardo DiCaprio aurait-il pu survivre, et James Cameron offrir une fin heureuse aux amoureux ?

25 ans après la sortie de Titanic, le réalisateur veut clore la question une bonne fois pour toutes, comme le montre la vidéo ci-dessous extraite du documentaire Titanic : 25 ans après avec James Cameron, qui sera diffusé sur National Geographic le 5 février 2023, il prouve par la science qu’il avait raison.

Jack serait très certainement mort, même s’il était monté sur la porte.

