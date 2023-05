France Bleu Provence, ici on aime le cinéma !

Sorties ciné de la semaine, coups de cœur, évènements, vous aimez le 7ème art ? Vous êtes au bon endroit, chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

**16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des Écrans du Sud

16h30 : interview ciné, sorties nationales et locales.

: interview ciné, sorties nationales et locales. 17h30 : chronique de Séances Spéciales sur les évènements cinéma dans la région et les sorties nationales.

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

Franck Roulet programmateur du cinéma Le Renoir à Aix-en-Provence est notre invité pour l'avant-première du film Love Life de Kôji Fukada en présence du réalisateur ce vendredi 2 juin et les saisons Hanabi 2023 ! Du 31 mai 2023 au 6 juin 2023, découvrez 7 films japonais encore inédits en France pendant 7 jours au Renoir du 31 mai au 6 juin à 20h avec la venue exceptionnelle de Kôji Fukada (Hospitalité, Harmonium, Le soupir des vagues, L'infirmière...).

Pour (ré)écouter l'émission c'est par ici

Love Life

Taeko vit avec son époux Jiro et son fils Keita en face de chez ses beaux-parents. Tandis qu'elle découvre l’existence d'une ancienne fiancée de son mari, le père biologique de Keita refait surface. C'est le début d'un cruel jeu de chaises musicales, dont personne ne sortira indemne.

LOVE LIFE | La nouvelle pépite venue du Japon

Ici, on aime fêter les 100 ans de Warner à Aix-en-Provence !**

Cette année la Warner Bros, l’un des plus prestigieux studios hollywoodiens, fête son centenaire. L’Institut de l’image partage avec les Cinémas Aixois cet événement, en programmant plusieurs films emblématiques du studio, la plupart en copies restaurées. Un cycle à découvrir à l'Institut de l'Image à Aix. Notre invitée, sa directrice, Sabine Putorti.

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association **« Les Ecrans du Sud » , vous livre deux coups de projecteur, l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné. Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud, de retour du festival de Cannes 2023, vous a ramené du beau et du bon dans ses bagages !

La sortie en salles

Film d'ouverture à Cannes, Ama Gloria de Marie Amachoukeli raconte l'histoire de Cléo. Elle a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria , sa nounou qui l'élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d'urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants. Avant son départ, Cléo lui demande de tenir une promesse : la revoir au plus vite.

En salles le 30 août 2023 !

Extrait - AMA GLORIA dir. Marie Amachoukeli

L'èvement de la semaine

Aux cinémas Les Variétés et La Baleine, retrouvez les films présentés lors de la 62ème Semaine de la Critique, en présence de l’équipe de la Semaine de la Critique et des équipes des films.

En partenariat avec la Semaine de la Critique.

Programmation cinéma Les Variétés

Programmation cinéma La Baleine

Bonus Ciné, retrouvez le Palmarès Festival de Cannes 2023 !

Après 11 jours intenses en émotions, la 76ème édition du Festival de Cannes s'achève. 21 films en compétitions pour la prestigieuse Palme d’Or. Une édition 2023 qui aura fait honneur à des habitués de la Croisette et du Palais des Festivals comme Marco Bellocchio, Ken Loach ou Wim Wenders, mais aussi des nouvelles venues comme Ramata-Toulaye Sy qui a vu son tout premier film, Banel e Adama, sélectionné en Compétition officielle.

Le jury

Présidé cette année par le réalisateur Rüben Ostlund doublement primé de la Palme d’or.

Les membres du jury : la réalisatrice Maryam Touzani, l’acteur Denis Ménochet, la scénariste et réalisatrice Rungano Nyoni, l’actrice et réalisatrice Brie Larson, l’acteur Paul Dano, l’écrivain Atiq Rahimi, le réalisateur Damián Szifron,

et la réalisatrice Julia Ducournau, lauréate de la récompense suprême en 2021.

Le Palmarès

Palme d’or : Anatomie d’une chute de Justine Triet

Grand prix : The Zone of Interest de Jonathan Glazer

Prix du jury : Les Feuilles mortes de Aki Kaurismäki

Prix de la mise en scène : Tan Anh Hùng pour La Passion de Dodin Bouffant

Prix d’interprétation masculine : Koji Yakusho pour son rôle dans Perfect Days de Wim Wenders

Prix d’interprétation féminine : Merve Dizdar pour son rôle dans Les Herbes sèches de Nuri Bilge Ceylan

Prix du scénario : Sakamoto Yuji pour Monster de Hirokazu Kore-eda

Caméra d’or (pour un premier film) : L’Arbre aux papillons d’or de Pham Thien An

Queer Palm : Monster de Hirokazu Kore-eda

Palme d’or du court-métrage : 27 de Flóra Anna Buda