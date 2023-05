France Bleu Provence, ici on aime le Cinéma

Avec France Bleu Provence, partenaire des Ecrans du Sud, découvrez le cinéma autrement, on vous dévoile nos coups de cœur et les évènements ciné de notre région. Direction le cinéma des Lumières à Vitrolles et les coulisses du festival de Cannes 2023 !