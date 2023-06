France Bleu Provence, ici on aime le Cinéma

Sorties ciné de la semaine, coups de cœur, évènements, vous aimez le 7ème art ?

16h20 : coup de fil à un exploitant d'une salle obscure dans le 13, 83, 04, 05 avec la complicité des **Écrans du Sud

16h30 : interview ciné, sorties nationales et locales. Évènement lié au cinéma.

17h30 : chronique de Séances Spéciales sur les évènements cinéma dans la région et les sorties nationales

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

Interview de **Frederic Vigne, directeur cinéma Le Méliès à Port de Bouc qui nous présente La Quinzaine des Cinéastes à voir jusqu'au 18 juin et l'ouverture du Festival Grands Larges. Les soirées se déroulerons dans la cour du cinéma.

Quinzaine des réalisateurs

Créée en 1969 par la SRF (Société des réalisatrices et réalisateurs de films), la Quinzaine des Cinéastes est une sélection parallèle du Festival de Cannes qui a pour vocation de faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain.

Le programme du cinéma le Meliès**

Ouverture du Festival Grands Larges

BORSALINO de Jacques Deray le 16 juin à 20h au Cinéma le Méliès.

Grandeur et décadence de François Capella et Roch Siffredi, deux truands du milieu, dans le Marseille des années folles.

Buffet et projection dans le cadre du festival Grands Larges #13. La séance est précédée d’une rencontre avec Jean-Marc Pontier, auteur de Quartier réservé, à la médiathèque Boris Vian à 18h.

Borsalino & Co. (1974) - Version restaurée - Bande-annonce

Ici on aime les musiques de films

Interview de Dominique RIGHI, président de l'Harmonie d'Ollioules nous présente le **concert humanitaire "Ciné Classique", la musique dans les films, ce samedi 17 juin à 20h30 à Ollioules.

Concert Ciné Classique

L’Amphithéâtre de Châteauvallon accueillera les trois grandes formations orchestrales que sont la Musique de la Marine Nationale, l’Orchestre d’Harmonie d’Ollioules et l’Orchestre d’Harmonie de Toulon Var Méditerranée.

Chacune se donnera en concert avant un final grandiose réunissant les 150 musiciens des trois formations.

Retrouvez au programme les bandes originales qui ont fait l’histoire du cinéma, de Hans Zimmer à Joe Hisaishi en passant par Ennio Morricone.

Concert au profit de deux magnifiques associations : l'association solidarité Ollioulaise - Association qui aide les personnes et les familles dans le besoin et l'Association Surfeurs Dargent qui aide les personnes en situation d'handicap à accéder aux sports (Surf, Paddle, ski, snowboard ...) en créant des événements sportifs gratuits et en participant notamment à l'adaptation de leur matériel prothétique.

Gladiator-Theme Song/Bande originale

Star Wars Main Theme (Full)

Assistez au concert Ciné Clasique le 17 juin 2023 à Ollioules. - Affiche 2023

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud** », vous livre deux coups de projecteur, l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné !

Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

- La sortie en salle de **La Nuit du verre d'eau de Carlos Chahine ce 14 Juin.

- Evènement : Rencontres autour du cinéma israélien du 14 au 18 juin.

Trois cinémas s’associent au festival pour diffuser les films et séries soigneusement choisis :

le cinéma « Le Prado » à Marseille, le cinéma « Éden » à la Ciotat et le cinéma « Six n’étoiles » à Six Fours

la Nuit du verre d'eau

Liban, été 1958. Trois sœurs de la bonne société chrétienne sont en villégiature dans la montagne libanaise. La vie tranquille du village est bousculée par les échos d’une révolution grondant à Beyrouth et par l’arrivée de deux estivants français. Mais c’est de l’intérieur de la famille que viendra le bouleversement. L’aînée des sœurs, Layla, mère et épouse parfaite, va ouvrir les yeux sur la société patriarcale qui les tient sous contrôle. Dans le jeune Liban qui rêve d’un âge d’or, une femme peut-elle avoir un autre destin que celui tracé par les hommes ?

LA NUIT DU VERRE D'EAU - Bande Annonce

Rencontres autour du cinéma israélien**

Après une année de relance qui a confirmé les attentes fortes du public, les Rencontres autour du Cinéma Israélien de Marseille et de sa région reviennent en pleine forme pour proposer plus de films, plus de séries, et plus d’invités.

En effet , Israël continue d’étonner de par la qualité de ses productions cinématographiques et par la profondeur de ses scénarios. Le pays a également réussi à se créer une place de choix dans l’univers des séries dont nombreuses sont celles qui sont connues et reconnues partout dans le monde.

Le festival, qui propose cette année des films non distribués en France, permet de découvrir en exclusivité ces œuvres talentueuses qui raviront tous les amoureux d’art et de culture israéliens, et bien évidemment tous les cinéphiles.

De nombreux acteurs ou réalisateurs seront, durant toute la semaine, également présents aux différentes séances pour présenter leurs œuvres et discuter avec le public

Bonus Cinéma

Ciné Plein-Air

Chaque été à Marseille il y a un rendez-vous immanquable du cinéma d’extérieur : le Ciné Plein-Air. Avec une trentaine de projections tout au long de la période estivale, l’événement du Ciné Plein-Air constitue une occasion unique pour partager une incroyable expérience cinématographique particulière seul ou en famille.

Pour la 28e année consécutive, le Ciné Plein-Air Marseille propose un nouvel itinéraire cinématographique de 35 séances dans 25 lieux. L’ouverture aura lieu à La Citadelle en partenariat avec le Festival de Marseille, où sera projeté le film Las Maravillas de Christophe Haleb.

Selon les jours, le lieu de la projection varie : Mucem, site archéologique du port antique, Centre de la Vieille Charité… vous pourrez apprécier vos films favoris au cœur des plus beaux sites de la cité phocéenne.