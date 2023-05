France Bleu Provence, ici on aime le Cinéma

Sorties ciné de la semaine, coup de cœur, évènement, vous aimez le 7ème art ?

Vous êtes au bon endroit, chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

À l'occasion du Festival de la Camargue et du Delta du Rhône , la projection du film Pacifique, à la rencontre du Costa Rica, le 18 mai à 19h, à l'Espace Gérard Philippe de Port-Saint-Louis-du-Rhône , en présence des réalisateurs Jean-Pierre Duval et Caroline Breton.

Festival de la Camargue

Le printemps revient et comme bon nombre d’oiseaux migrateurs, le Festival de la Camargue et du Delta du Rhône vient faire son escale annuelle. Du 17 au 21 mai prochain venez découvrir un territoire unique et une nature exceptionnelle. Parrainée par Erik Orsenna, cette nouvelle édition est une invitation au voyage, une invitation à rêver d’un monde meilleur. Telle est la thématique de cette année : une découverte à travers les continents, un tour du monde des deltas !

Pacifique, à la rencontre du Costa Rica

Nous vivons un moment crucial de l’histoire de l’humanité, où se décident non seulement la configuration du futur, mais les possibilités même de survie. Un changement fondamental dans notre rapport à la nature constitue la seule issue face à cette urgence. Les notions de domination, contrôle et exploitation devraient céder la place à celles de cohabitation, partenariats, synergies et pacification.

Pour un petit pays d’Amérique Centrale, ceci est déjà une réalité. En effet, le Costa Rica est le 3ème pays au monde à avoir supprimé la peine de mort en 1877, puis supprimé son armée en 1948. Le budget de l'armée a été basculé pour l'éducation

et la sauvegarde de la biodiversité. Aujourd'hui, 25% de son territoire est classé en parc ou réserve naturelle et le pays abrite 6% de la biodiversité mondiale, pour une superficie de 0,03%. C'est à travers l'exemple du Costa Rica que nous voulons démontrer qu'il est possible d'être PACIFIQUE avec la Terre, de sauvegarder la biodiversité.

Bande annonce PACIFIQUE, A LA RENCONTRE DU COSTA RICA

Ici, on sort au ciné

Interview ,en direct du Festival de Cannes, de WIlliam Benedetto directeur du cinéma Alhambra à Marseille , nous parle des ciné-goûter, ciné-restos et des ciné-balades.

Ciné Resto Sénégalais

Dimanche 28 mai à 20h avec le film Le mandat

LES 100 ANS D’OUSMANE SEMBÈNE : LE PÈRE DU CINÉMA AFRICAIN !

Séance suivie d’une table ronde en présence de Catherine Ruelle (journaliste), Valérie Berty (biographe), Ghaël Samb Sall (éditrice) et Alain Sembène

Et avant le film, vous avez la possibilité de vous restaurer avec La Buona Forchetta dès 19h.

Le mandat

Le jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000 francs CFA de la part de son neveu, immigré à Paris, Ibrahima se montre généreux. Dans le quartier la nouvelle se répand et il aide sa famille et ses voisins, mais sans carte d’identité la poste refuse de lui remettre l’argent, ce qui est l’origine d’un long parcours du combattant dans les méandres de l’administration sénégalaise…

Le Mandat, à voir le 28 mai à 20h à l'Alhambra à Marseille - Affiche

Ciné Balade

Samedi 3 juin à 14h30 avec le film La belle ville

Une séance de cinéma suivie d’une balade de 2h30 sur les hauteurs du bassin de Séon suivra la projection du film pour regarder et questionner nos quartiers à partir des expériences dévoilées dans le film.

La belle ville

Manon et François vous propulsent au cœur de leur voyage inspirant aux quatre coins du monde. Ils vous proposent leur vision de la belle ville de demain, à travers la rencontre de personnes ordinaires, aux initiatives révolutionnaires, qui reconnectent Hommes, Villes et Nature.

La belle ville à voir le 3 juin à 14h30 à l'Alhambra à Marseille - Affiche

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud », vous livre deux coups de projecteur , l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné !

Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

- La sortie en salles le 10 mai dernier de War pony de Riley Keough

- Évènement : Cycle Ciné Classique au Ciné 89 de Berre sur la thématique " Largent ne fait pas le bohneur" avec le 19 mai,la projection du film PickPocket de Robert Bresson.

War pony

Deux jeunes hommes de la tribu Oglala Lakota vivent dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. Bill, 23 ans, cherche à joindre les deux bouts à tout prix. Matho, 12 ans, est quant à lui impatient de devenir un homme. Liés par leur quête d’appartenance à une société qui leur est hostile, ils tentent de tracer leur propre voie vers l’âge adulte.

WAR PONY Bande annonce officielle

Cycle Ciné Classique

Thème : L’argent ne fait pas le bonheur / Film : Pickpocket

Le Ciné 89 vous propose de voir ou de revoir les films qui ont fait l’histoire du cinéma.

Reflet d’une époque, d’un acteur, d’un réalisateur, d’un courant de pensées, le cinéma est riche de son passé.

Pickpocket (1959) Bande Annonce VF [HD]

En route pour Cannes

Installez-vous au plus près de l'écran pour vivre le meilleur du cinéma !

Vite, il est temps de rejoindre les salles obscures pour partager pendant 12 jours, l'amour du 7e art.

Retour en image sur la cérémonie d'ouverture

