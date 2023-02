France Bleu Provence, ici on sort au cinéma

Sorties ciné de la semaine, coup de cœur, évènement, vous aimez le 7ème art ?

Vous êtes au bon endroit ? Chaque mercredi avec Mélanie Masson sur France Bleu Provence !

Ici, coup de fil à un ciné de Provence

Mélanie Masson reçoit Jean-Claude Moireau, photographe de plateau et biographe de Jeanne Moreau à l'occasion de la projection de "L'adolescente" de Jeanne Moreau, dont il assurera la présentation le 16 février 2023 à 18h au cinéma Le César à Marseille . La séance est organisée dans le cadre d'une rétrospective sur "Jeanne Moreau cinéaste au cinéma.

Jeanne Moreau

Orson Welles disait d'elle, qu'elle était la plus grande actrice du monde.

Muse des réalisateurs de la nouvelle vague, Jeanne Moreau a tourné avec les plus grands cinéastes dont François Truffaut pour « Jules et Jim » ou Louis Malle dans « Les amants ». Les cinéastes qui la choisissent l’ont fait en connaissance de cause. Pour sa voix, sa grâce, sa force de caractère et sa fragilité, son audace – car elle peut tout dire, user du langage avec mélodie et musicalité.

En 2000, elle est la première femme élue à l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France, au fauteuil créé en 1998 dans la section Création artistique pour le cinéma et l'audiovisuel. Lorsque l’on retrace le parcours de Jeanne Moreau, actrice et inspiratrice, elle-même cinéaste (Lumière et L’Adolescente), on croise à maintes reprises la liberté, ne retenons que ce terme !

L'Adolescente

14 juillet 1939. Marie vient d’avoir 12 ans et, comme chaque année, elle s’apprête à partir pour les grandes vacances chez sa grand-mère paternelle, dans le centre de la France. Elle retrouve alors avec bonheur sa mamie adorée et les enfants du village. Mais Marie fait aussi la connaissance du nouveau médecin de campagne et se met à éprouver un sentiment jusque-là inconnu. La jeune fille quitte progressivement l’enfance, alors que plane bientôt l’ombre de la guerre…

Jeanne Moreau, cinéaste, bande-annonce :

Ici, on sort au ciné

Interview de Noémie Dumas, Direction du cinéma Six n'étoiles / Assistante de programmation L'YRE Cinémas pour la sortie ce 15 février du film France Bleu "Un homme heureux" de Tristan Séguéla avec Catherine Frot et Fabrice Luchini.

et du retour de Titanic sur grand écran.

Un homme heureux

Jean est un maire très conservateur de la petite ville de Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

Réélu sans forcer depuis des années, il compte bien se présenter à nouveau aux prochaines échéances électorales. Mais sa femme depuis 40 ans, lui annonce soudainement qu'elle ne peut plus se cacher : elle est et a toujours été un homme, et compte bien aller jusqu'au bout de sa transition de genre. Alors qu'Edith commence à prendre des hormones et à s'affirmer, Jean comprend que sa vie personnelle et sa campagne vont être sacrément chamboulées…

Titanic 25 ans

Le film aux 11 Oscars et aux 21,8 millions de spectateurs français est ressortir en salles ! Êtes-vous prêts à remonter à bord du Titanic ? Rendez-vous dans le cinéma proche de chez vous, à l’occasion des 25 ans du blockbuster !

Il y a quelques semaines, TF1 rediffusait le film Titanic pour la 102e fois. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Français semblent ne jamais se lasser de revivre les aventures de Jack et Rose à bord du célèbre paquebot.

Mais pour vous offrir le frisson et l’émotion, que diriez-vous de revivre l’histoire du Titanic sur grand écran ? L’une des plus belles histoires d’amour du 7e art se dévoilera se dévoilera en 3D et en version 4K HDR. Foncez !

Ici, on sort au cinéma

Chaque mercredi soir sur France Bleu Provence, l'une des voix de l'association « Les Ecrans du Sud » , vous livre deux coups de projecteur, l'un sur un film à l'affiche, l'autre sur un évènement ciné ! Avec Vincent Thabourey Directeur Général des Ecrans du Sud on évoque :

La sortie en salles ce 15 février de " La Femme de Tchaïkovski" , de Kiril Zebrenninkov (sélection officielle Cannes 2022)

, de Kiril Zebrenninkov (sélection officielle Cannes 2022) Evènement : Soirée spéciale autour de Steven Spielberg. Jurassic Park et The Fabelmans en avant-première le 17 février à Istres au Cinéma Coluche à 18h30

La Femme de Tchaïkovski

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte tourne à l’obsession et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Jurassik Park

Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinosaures. Il s'apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la cupidité et la malveillance de l'informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l'île...

The Fabelmans

Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont emmené voir "The Greatest Show on Earth". Armé d'une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient.

Bonus cinéma : 5 films pour fêter l'amour

Profitez d'un moment unique avec votre partenaire pour découvrir une sélection de films d'amour.

À revoir ou à découvrir sans attendre !

Les Lumières de la ville (1931)

Charles Chaplin, Virginia Cherrill, Harry Myers

Un vagabond s’éprend d’une belle et jeune vendeuse de fleurs aveugle qui vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite à un quiproquo, la fleuriste s’imagine le misérable, qui vient de lui acheter une fleur, en milliardaire...

Lettre d'une inconnue (1948)

Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians

Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le point d’affronter en duel un adversaire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention de fuir, Stefan Brand, ex-pianiste célèbre, homme à femmes, reçoit une longue missive d’une inconnue, Lisa Berndle.

Les enfants du paradis (1945)

Arletty, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur

Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, des acteurs et des bateleurs, le mime Baptiste Deburau, par son témoignage muet, sauve Garance d'une erreur judiciaire. C'est ici que commencent les amours contrariées de Garance et de Baptiste...

Sur la route de Madison (1995)

Meryl Streep, Clint Eastwood, Annie Corley

Michael Johnson et sa sœur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance régler la succession de leur mère, Francesca. Ils vont découvrir tout un pan de la vie de leur mère ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec un photographe de passage.

N'oublie jamais (2004)

Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie vit en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le même livre. Allie y a consigné son histoire lorsqu'elle a appris sa maladie. On la découvre dans les années 30, éperdument amoureuse d'un jeune homme...

La Vie d'Adèle - Chapitres 1 et 2 (2013)

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et adulte.

Et vive le cinéma !