France Bleu Provence vous couvre de cadeaux tout l’été

Le 6/9 de France Bleu Provence : La météo des Balcons

Réveillez-vous en douceur avec France Bleu Provence et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner chaque jour un cadeau aux couleurs de votre radio. À gagner cette semaine de lundi à vendredi :

Des cadeaux aux couleurs de France Bleu

Entre 8h30 et 10h « Laissez-vous guider » et « Sur vos écrans »

Gagnez vos invitations pour les plus beaux spectacles et expositions de l’été dans toute la Provence

Les Nuits d’Istres

Festival des Suds à Arles

Marseille Jazz des 5 continents

Festival de piano de la Roque d’Antheron

La nouvelle grande exposition "Fashion folklore" au Mucem

Et bien d'autres évènements, soyez à l'écoute pour remporter vos invitations !

10h à 11h : Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence, les producteurs locaux et les auditeurs.

Partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Donnez-nous vos bons plans pour acheter bon et pas cher !

Tous les participants gagnent leur sélection pour le tirage du vendredi. À gagner cette semaine à l'occasion de la Fête de la truffe d'été à Aups le 17 juillet , Un séjour Domaine de Majastre à Bauduen comprenant :

Une nuit en chambre double avec petit déjeuner

Un repas comprenant apéritif et mise en bouche, entrée, plat, fromage et dessert aux truffes, vin compris

Une démonstration de recherche de truffes.

Modalités : en fonction des disponibilités - valable jusqu'au 31 octobre 2023

Le Domaine de Majastre vous invite pour un séjour haut en saveurs dans un domaine trufficole d’exception**

Ce domaine de 17e siècle vous ouvre ses portes et vous invite pour un séjour inoubliable en Provence, dans Gorges du Verdon. En temps anciens y résidaient des comtes de Blacas, aujourd'hui y règne le diamant noir -la truffe. Le Domaine propose des chambres d'hôtes de charme dans un décor magnifique*.

Le Domaine de Majastre est *une des plus grandes références dans le monde trufficole. Vous pouvez déguster des repas aux truffes mais aussi participer à la recherche de truffes avec chiens.

11h à 12h : Circuits Bleu - Côté Jeu … « La Terrasse »

Du lundi au vendredi, installez-vous sur la Terrasse de France Bleu 100 % Sud, jouez au quiz avec Cédric Frémi votre serveur de culture générale et provençale et gagnez vos « glaçons ».

Le principe :

Quatre questions pour quatre candidats.

2 questions dédiées aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes Maritimes, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

1 question musicale proposée par DJ Jean-Pastis (Retrouvez le titre de la chanson étrangement mixée par notre DJ de l’été !)

par notre DJ de l’été !) 1 question de culture générale

Gagnez un maximum de « glaçons » pour remporter le cadeau du jour :

La Fouta France Bleu

- Les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection au tirage du vendredi pour gagner à l’occasion du Festival Occitanie Radio France de Montpellier du 17 au 28 juillet , 1 séjour pour 2 personnes, comprenant :

1 nuitée avec petit-déjeuner pour 2 personnes à l'hôtel IBIS Centre Comédie - le 23 juillet au soir

pour 2 personnes à l'hôtel IBIS Centre Comédie - le 23 juillet au soir Invitation au Festival le dimanche 23 juillet :

17h00 Amphithéâtre des Micocouliers - Jazz

De Phase : Pablo Auguste, basse et Killian Rebreyand, batterie* (concert gratuit)

18h00 Parc du Château d'o - Musique électronique

Tohu Bohu Azu Tiwaline (concert gratuit)

19h00 Parvis du château d'O - Jazz

Chris Potter Quartet

21h00 Amphithéâtre d'O

*MC SOLAAR

NEW BIG BAND PROJECT

Direction musicale : Issam Krimi

Ensemble de cordes de l'Orchestre National de Montpellier

1 carte carburant d’une valeur de 90 €

16h à 19h : Le grand jeu de l’été : « Le bruit qui court »

Tous les jours de 16h à 19h, du lundi au dimanche soyez bien à l’écoute de votre radio.

Le principe :

3 bruits sont diffusé à l’antenne, vous les avez identifié ? Appelez le 04.42.38.08.08 et donnez votre réponse en direct ! Si vous avez découvert le Bruit qui court vous pourrez gagner des cadeaux durant tout l’été, comme par exemple :

1 Panier avec des foutas, des raquettes de plages, des livres pour les enfants, des ballons

Des invitations pour les plus beaux concerts de l’été

Des entrées pour les Parcs de Loisirs de la région

Des places de cinéma pour profiter de la fraîcheur des salles

Et bien d’autres merveilleux cadeaux

