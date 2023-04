France Bleu Provence vous invite au Monaco E-Prix 2023

Le 6/9 de France Bleu Provence : La météo des Balcons

Réveillez-vous en douceur avec Kévin Colloc et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner chaque jour 1 cadeau gourmand à l'occasion du Printemps Gourmand le 1er mai 2023 à La Roque d'Anthéron :

Lundi : 1 panier assorti de 3 Bouteilles de Saint-Chinian rouge Le Mas de Ronnel , 1 lot de 3 chutney : pomme, prune et abricot Sourire paysan et 1 sachet de biscuits apéritifs et pétales fruités IPSAGO.

1 repas pour 2 au Mercredi : 1 Coffret de 5 sachets de biscuits apéritifs et pétales fruités IPSAGO , 1 pot de tapenade + 1 pot d'olives TERRE DE PROVENCE, 1 Bouteille de Vacqueyras, Domaine Dames de lune rouge 2020 + 1 Bouteille IGP Méditerranée rouge d'été 2021 Domaine Dames de lune et 1 Assortiment de biscuits 470 g Le Père Gatounet.

: 1 Coffret découverte de 3 bières avec 1 verre BYUP 1 boîte 500 g de calissons et 1 composition de chocolats Vendredi : 1 Carton de 6 bouteilles de Vin de Pays du Var 2021 Domaine du Clos d'Alari, 1 coffret de 2 verres à vin gravé TAHITIAN GLASSES et 1 saucisson du Tarn Les Filles du Larzac.

( À récupérer le 1er mai aux heures d'ouvertures du salon)

Le Lions Club La Roque Luberon Durance avec le concours de la Mairie de La Roque d’Anthéron et de nombreux acteurs locaux dont la Maison Familiale Rurale (MFR) de La Roque d’Anthéron, lance les activités festives et annuelles de la commune. Pour sa 6ème édition, le Lions Club La Roque Luberon Durance a souhaité encore cette année associer l’association Vaincre la Mucoviscidose. C’est l’occasion de venir découvrir la chaleur de cet événement et la qualité des exposants pour le 1er mai 2023, Avenue de l’Europe Unie à La Roque d’Anthéron dès 10h30.La présentation et la dégustation des produits gastronomiques régionaux et de vins fins est l’occasion de partager un moment festif et convivial avec la population des Bouches du Rhône et des départements limitrophes pour une action alliant le goût, le dépistage gratuit du diabète et l’action caritative

Infos pratiques et accès

Printemps Gourmand à la Roque d'Anthéron, le 1er mai 2023 - Affiche 2023

10h à 11h : Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence, les producteurs locaux et les auditeurs. Partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous.

Chaque participant est inscrit au grand tirage du vendredi pour gagner :

1 déjeuner pour 2 personnes au restaurant Les Belles Canailles de l'Hôtel Les Roches Blanches à Cassis ainsi qu’un accès aux piscines pour l’après-midi.

Un moment hors du temps, suspendu entre le bleu profond de la Méditerranée et le majestueux Cap Canaille, c’est ainsi que l’on peut décrire l’expérience vécue à l’Hôtel des Roches Blanches.

Véritable écrin niché au cœur des calanques de Cassis, l’hôtel 5* est une ode à l’évasion. Si vous prenez le temps de flâner dans les jardins, vous y découvrirez, au rythme des restanques, des points de vue époustouflants ainsi qu’un accès direct à la Grande Bleue. Quintessence de quiétude et de sérénité, vous pourrez y découvrir deux piscines extérieures à flan d’eau, en totale harmonie avec la Méditerranée.

À l’occasion de l’arrivée du nouveau chef exécutif Nicolas Sintes, l’hôtel des Roches Blanches vous offre une parenthèse privilégiée le temps d’un déjeuner au restaurant signature Les Belles Canailles, suivi d’un doux après-midi au bord de la piscine. Vous y découvrirez la fusion de la cuisine méditerranéenne et de la cuisine provençale, ponctuée de produits locaux et de saison. La cuisine du Chef Sintes est pensée comme un hommage au Sud de la France, parenthèse gorgée de soleil où chaque instant rime avec évasion.

Profitez d'un moment incroyable au restaurant Les Belles Canailles . Hôtel Les Roches Blanches à Cassis - Les Belles Canailles

Et si vous preniez le temps d'admirer la vue incroyable ? Hôtel Les Roches Blanches à Cassis - Les Roches Blanches

11h à 12h : Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale, quatre questions pour quatre candidats. Des questionnaires dédiés aux Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes Maritimes, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes.

-Le meilleur score du jour gagne 4 invitations pour le Monaco E-Prix 2023 le Sam 6 mai 2023 à 15h et 1 Tote bag « Je crains dégun »

Les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection pour le tirage du vendredi pour gagner à l'occasion du Monaco E-Prix 2023, un séjour à Monaco comprenant :

4 invitations au Monaco E-Prix 2023

une nuit pour 2 personnes au Méridien Beach Plaza Monaco 4**** avec les petits déjeuner inclus (Arrivée le samedi 6 mai et départ le dimanche 7 mai)

Le 6 mai 2023, il y aura de l’électricité dans l’air en Principauté de Monaco avec le retour de la Formule E. Cette 6e édition du Monaco E-Prix fera office de 9e manche du Championnat du Monde FIA ABB Formula E 2023.

Une idée devenue réalité

Dans la soirée du 3 mars 2011, le président de la FIA, Jean Todt, et l'homme d'affaires espagnol, le président de la Formule E, Alejandro Agag, se sont rencontrés dans un restaurant parisien. Ils ont partagé leurs idées, en griffonnant des notes sur une serviette, sur ce qui allait devenir le premier championnat de monoplaces électriques du monde : ABB FIA Formula E World Championship.

La mission de la Formule E est de courir dans les rues des villes les plus emblématiques du monde - avec une grille remplie des meilleurs pilotes et équipes du sport automobile - pour montrer de quoi la mobilité durable est capable. En propulsant des véhicules électriques au premier plan pour un avenir meilleur et plus propre.

Le Monaco E-Prix, rendez-vous annuel

Lors de la 1ère édition à Monaco en mai 2015, ces bolides nouvelle génération, sillonnent les rues de la Principauté sur un circuit réduit, cette première génération de Formule E n’ayant pas suffisamment d’autonomie pour emprunter le circuit complet utilisé par la Formule 1.Les monoplaces électriques parcourent le circuit complet depuis 2021, soulignant par conséquent les progrès technologiques ainsi effectués par la discipline depuis sa création. Après avoir été organisé en 2015, 2017, 2019, 2021 et 2022, Le Monaco E-Prix devient un rendez-vous annuel du Championnat du Monde ABB Formula E à la suite de la validation en juin 2021 du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA.

2023 Monaco E-Prix . 6 mai à 15h - FIA

18h à 19h : C’est bon pour le moral !

Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier les tracas du quotidien. Partagez votre bonne humeur avec Laurent Menel en participant au jeu « Vrai ou Faux » et marquez un maximum de points.

Les participants sont inscrits au grand tirage du vendredi pour gagner un chèque carburant de 60€ et la Gamme complète Hosane pour le soin du linge, comprenant :

Le Sac cabas Hosane

La Lessive douceur

douceur Le Savon détachant

détachant La Brume de linge

de linge Les Pastilles lave-vaisselle

lave-vaisselle Le Vinaigre ménager

ménager Un écrin de liège

19h à 20h : 100% OM

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi. À gagner cette semaine :

2 invitations pour le match OM - Angers le 14 mai 2023 au Stade Vélodrome

Gagnez vos invitations pour OM - Angers en jouant avec France Bleu Provence © Radio France - Carole MICHEL

Le Week-end 10h à 11h : À la recherche de la Cigale d’Or

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Cette semaine un cadeau France Bleu Provence, si vous trouvez la ville ou le village, et si vous trouvez le lieu exact (musée, château, parc…) vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

Chaque week-end, jouez pour gagner la Cigale d'Or des Faïences Louis Sicard à Aubagne © Radio France - Carole Michel

