France Bleu Roussillon et la Bijouterie Bonafos vous offrent un bijoux d'une valeur de 350 Euros !

France Bleu Roussillon et la bijouterie Bonafos 40 traverse de Pia à Perpignan, s'associent pour vous offrir un magnifique bijoux à l'occasion de la fête des mères !

Un pendentif grenat de Perpignan, rond sur or et son collier coton avec fermoir en or 18 carats réalisé avec le savoir faire artisanal de la famille Bonafos et d'une valeur de 350 Euros et en jeu toute la semaine.

Pour avoir la chance de gagnez donnez votre avis dans nos émissions, participez à nos jeux du 22 au 28 mai et vous serez automatiquement inscrit pour le tirage au sort du lundi 29 mai à 8h20... Et si vous répondez lorsque le téléphone sonne, le bijou grenat de Perpignan est à vous…