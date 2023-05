France Bleu Saint-Étienne Loire partenaire de la 1ère course de caisses à savon de Saint-Galmier le 13 mai

Votre inscription a été faite auprès du service animation et communication au 04 77 54 05 06? Vous êtes prêt ? Venez nombreux.

Construisez votre caisse en respectant le règlement

Validez le bolide lors du contrôle technique – vérification que l’équipement des pilotes et la conception des véhicules présentent toutes les garanties nécessaires quant à la sécurité (direction, freinage en particulier).

Une licence de 12€ / adulte et 10€ / enfant (-18ans), est demandée et obligatoire pour chaque participant. Chèque à l’ordre du « comité Lyonnais de caisse à savon ».

Les inscriptions seront définitivement validées à réception du chèque de règlement de la licence lors du contrôle technique et après validité du CT.

Possibilité de construire une caisse en simple ou en double, dans les deux cas, prévoir une licence pour chaque participant.

Participez à la course

La course aura lieu le samedi 13 mai 2023 dans le centre-ville de Saint-Galmier

Le lieu et l’heure précise de RDV vous seront communiqués au moment du contrôle technique le 5 mai.

La course comprend 4 manches organisées sur l’ensemble de la journée :

Matin : à partir de 9h : 1 descente d’essai + 1 descente

Après-midi : 2 descentes

A vos caisse à savon et bonne course ! Que le meilleur gagne !

Le site officiel : CAISSE A SAVON DE ST GALMIER