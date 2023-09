François Feldman en concert au Cristal à Plouénan le 23 septembre !

FRANCOIS FELDMAN EN CONCERT

Pendant plus de 2 heures de concert il nous fera revivre ses plus grands succès qui sont devenus des incontournables de la chanson française comme « Les valses de Vienne , joue pas , petit Frank, Joy, j’ai peur, j’aurais voulu te dire, c’est toi qui m’a fait, le mal de toi , slave, rien que pour toi. Au cours de cette soirée il nous fera également découvrir des extraits de son nouvel album.

Auteur compositeur interprète François Feldman est parmi l’un des plus grands de la variété française, il a été plusieurs fois numéro 1 au top 50 qui était la référence en la matière de succès dans les années 80.

François Feldman est né à Paris en 1958. au début des années 80 il fait la rencontre de l’auteur compositeur Ernest Salfati avec lequel débute une collaboration sans succès. Les débuts sont difficiles mais Feldman continue à composer des chansons romantiques sur des mélodies funk.

En 1986 l’artiste sort le single « Rien que pour toi » qui devient un véritable tube et rentre directement dans les meilleures ventes.

En 1989, la consécration arrive avec son deuxième album et tous les succès cités au début de cet édito lui permettant d’atteindre le million d’exemplaires vendus et de recevoir un disque de diamant.

Deux ans plus tard, nouvel opus nouveau succès avec le titre JOY dédié à sa fille.

Toutes ces chansons vous les reprendrez en chœur avec François Feldman le samedi 23 septembre 2023 à 20h30 au CRISTAL

Il sera accompagné sur scène de 6 musiciens