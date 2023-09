Gagnez d’incroyables séjours avec votre radio

Le 6/9 de France Bleu Provence : La météo des Balcons

Réveillez-vous en douceur avec votre radio et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner :

De lundi à jeudi : 1 bon carburant d’une valeur de 100€

Vendredi : 1 barbecue + accessoires (livré à domicile) à l'occasion du Championnat de France de Barbecue aux Saintes Maries de la mer les 9 et 10 septembre 2023.

La grande fête du barbecue !

Depuis 2013, les plus belles pages du Championnat de France de Barbecue se sont écrites sur le sable des Saintes-Maries-de-la-Mer. Cette épreuve réunit les meilleurs Grill Master de France et les plus passionnés. Venus de toute la France et parfois de plus loin, ils se retrouvent en Camargue pour cuisiner en plein-air. Créativité, méticulosité, précision, invention… cette communauté croissante de passionnés repousse chaque année les limites de la cuisine au BBQ, art culinaire à part entière ! Alors inscrivez-vous, rejoignez notre tribu dès aujourd’hui et venez célébrer l’amitié, la joie de vivre et la gourmandise autour des flammes de ce grand concours !

Parler, échanger, découvrir, se donner des tuyaux, repartir le cerveau stimulé… c’est ça, la nouvelle culture BBQ lancée par le Championnat de France et ses partenaires. Cette année, des ateliers de découverte inédits, des démonstrations d’une habileté décoiffante, des chefs à votre disposition, venez regarder, apprendre et découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles recettes et repartez avec des idées plein le barbeuc… (Et si le BBQ, ce n’est pas votre truc, vous pouvez juste venir savourer, croquer, écouter, danser et profiter de l’ambiance au sein d’une communauté de passionnés remplie d’énergie positive).

À l’occasion de son Xème anniversaire, 2013-2023, le Championnat de France de Barbecue offre un écrin au cœur de la Camargue à ses candidats et visiteurs… pour une édition inoubliable !

Le Château d’Avignon, situé sur la commune des Saintes-Maries-de-la- Mer accueillera cette Finale exceptionnelle avec des candidats venus de toute la France.

Assistez au championnat de France de Barbecue aux Saintes-Maries-de-la-Mer les 9 & 10 septembre 2023 - Affiche 2023

10h à 11h : Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence, les producteurs locaux et les auditeurs. Partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Donnez-nous vos bons plans pour acheter bon et pas cher ! Chaque jour, une des recettes présentée à l’antenne sera récompensée. À gagner :

Un repas pour 2 personnes à la Bodega des Andalouses à Arles pour la grande paëlla du dimanche midi (10 septembre)

En fin de semaine, un tirage aura lieu entre chaque participant pour gagner :

1 séjour Arlésien au Arl’Hotel pour 2 personnes pour les 9 et 10 septembre, comprenant 1 nuit d'hôtel + les repas du dimanche 10 septembre à midi avec la grande paëlla à la Bodega des Andalouses.

11h à 12h : Circuits Bleu - Côté Jeu … « Je crains dégun »

Du lundi au vendredi, jouez au grand quiz de culture générale et provençale avec Cédric Frémi.

Le principe :

Quatre questions pour quatre candidats.

1. Deux questions dédiées aux départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.

2. Une question sonore (une chanson, une voix célèbre…)

3. Une question de culture générale

Gagnez un maximum de points pour remporter le cadeau du jour :

1 Tote Bag collector « Je crains dégun »

Gagnez le Tote Bag Collector "Je Crains Dégun" en jouant du lundi au mardi avec Cédric Frémi © Radio France - Radio France

Les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection au tirage du vendredi pour gagner à l'occasion du Festival de Jazz de Gréoux les Bains du 13 au 17 septembre, 1 séjour pour 2 personnes de 3 jours 2 nuits à Gréoux les Bains, comprenant :

Deux nuits avec diners et petits déjeuners pour 2 personnes pour le vendredi 15 et samedi 16 septembre 2023, à l'hôtel Villa Borghèse 4 étoiles à Gréoux les Bains

Entrées pour 2 personnes pour les concerts des 15 et 16 septembre

Organisé en septembre, en raison de l’importante fréquentation de Gréoux-les-Bains, troisième station thermale de France, aux amateurs de jazz du département, de la Région et à nos visiteurs comme aux profanes qui souhaitent découvrir une musique universelle, Gréoux Jazz Festival est une manifestation de rentrée de premier ordre.

Le festival offre au public et aux musiciens d’agréables conditions d’accueil, fidéliser les amateurs de jazz et donner à tous la possibilité de découvrir cette musique intemporelle et sans frontière.

Il accueille des formations de professionnels ou d’amateurs, composées de musiciens de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et d’artistes de renommée nationale ou internationale.

Et propose, en salle, une programmation de qualité autour du jazz traditionnel, festif tout en laissant la porte ouverte à d’autres courants.

16h à 18h : Ici c’est la Provence et c’est bon pour le moral !

Passez l’après-midi avec Laurent Menel et jouez pour gagner cette semaine :

- Des invitations en loge pour assister au Tournoi ATP de Cassis du 4 au 10 septembre.

- 1 accueil VIP sur la Juri’s Cup comprenant :

L’accès pour 4 personnes au Bateau Tribune de la JURIS’CUP - navire professionnel réservé à nos partenaires et VIP - pour suivre la 32ème édition de la Juris’Cup au cœur de la rade de Marseille, avec présence d’un commentateur à bord.

Samedi 16 septembre : rotation du MATIN (départ 10h – pour environ 2h en mer) – merci de se présenter au moins 30min avant.

Accès libre au Village Nautique

Anchoïade offerte sur le Village Nautique pour le déjeuner

Collation offerte sur le bateau

18h à 19h : 100% OM

Pour tout savoir sur l'Olympique de Marseille, c'est sur France Bleu Provence ! L'OM côté cœur avec tous les passionnés et supporters de l'Olympique de Marseille, invités par Laurent Menel et Omar Keddadouche. Chaque jour, partagez votre avis, répondez aux questions et gagnez votre inscription pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine :

Deux invitations pour OM / Toulouse le dimanche 17 septembre 2023

Lors de chaque diffusion d’un match de l’OM, donnez votre pronostic au 04.42.38.08.08, si vous avez le bon score, vous êtes automatiquement inscrits pour le tirage du vendredi suivant pour gagner des invitations au Stade Vélodrome

Suivez le 100% OM présenté par Laurent Menel et Omar Keddadouche chaque jour de 18h à 19h sur France Bleu Provence © Radio France - Laurent Menel

