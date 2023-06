Gagnez des cadeaux pour la Fête des Pères

Le 6/9 de France Bleu Provence : La météo des Balcons

Réveillez-vous en douceur avec Philippe Richard et donnez la météo de votre commune à l’antenne entre 6h et 7h pour gagner chaque jour à l’occasion de la Fête des Pères, 1 cadeau parfumé de la parfumerie artisanale « Une vie en Provence France»

Parfumerie Provençale aux véritables essences de Grasse

Créée en 2020 sur le net uniquement et sur salons, la boutique aujourd'hui implantée à Toulon, quartier les Halles, vous invite à de merveilleuses découvertes olfactives. Poussez la porte et laissez-vous inspirer. Tout ici respire la Provence... Jusqu'aux fontaines à parfum qui permettent de merveilleux remplissages en monofragrance à prix tout doux.

Merveilleuse gamme de plus de 40 parfums en Eaux de toilette, Eaux de parfums et Parfums pour hommes et femmes, huiles essentielles de lavande, parfums d'ambiance pour votre maison, bougies parfumées...

Les fragrances sont élaborées et assemblées en pays de Grasse (capitale mondiale de la parfumerie) par un maître artisan parfumeur à partir de très belles essences, sans colorants. Ce sont des créations originales de qualité sélectionnées pour vous. Des produits authentiques à la composition vérifiée et à la provenance certifiée "Provence". Les conditionnements sont recyclables éco-responsables, comme le verre, le carton ou le bois.

Les produits sont testés par un laboratoire indépendant et certifiés "non testés sur animaux". Et comme un excellent produit se doit d'être aussi beau qu'il est bon, un grand soin est apporté à l'élaboration de toutes les gammes.

10h à 11h : Circuits Bleu - Côté Saveurs Méditerranéennes

Toutes les recettes méditerranéennes avec les chefs de Provence, les producteurs locaux et les auditeurs.

Partagez votre recette à l’antenne, échangez vos secrets de cuisine avec nous. Donnez-nous vos bons plans pour acheter bon et pas cher !

Chaque jour un des participants à l’antenne gagne un panier de produits locaux offert par Les Halles de producteurs de la Barasse à Marseille.

Les Halles de producteurs de La Barasse à Marseille

Du producteur au consommateur

Les fruits et légumes sont présentés en conditionnement demi-gros, c’est-à-dire à la barquette et à la cagette. Tout le monde y gagne. Les prix, en moyenne 20 % inférieurs par rapport aux prix du commerce, permettent une rémunération juste et équitable pour les producteurs.

Des cagettes de fruits et légumes, des fromages de chèvre, des yaourts, de la viande, des poissons, des huitres et moules bio (les seules du département) … Les étals de cet espace de vente directe en demi-gros sont de plus en plus fournis.

11h à 12h : Circuits Bleu - Côté Jeu … Je crains dégun

Du lundi au vendredi, jouez au quiz de culture générale et provençale avec Richard Marcovecchio, quatre questions pour quatre candidats. Des questionnaires dédiés aux Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes Maritimes, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes.

Le meilleur score du jour gagne 1 Tote bag en coton « Je crains dégun » collector

Les meilleurs scores de la semaine remportent leur sélection au tirage du vendredi pour gagner à l'occasion du Hubside Jumping Grimaud – Golfe de Saint-Tropez , 1 séjour VIP les 24 et 25 juin 2023 pour 2 personnes comprenant :

1 déjeuner le samedi 24 juin midi à l'espace VIP

1 nuit avec petit déjeuner (nuit de samedi à dimanche) dans l'hôtel partenaire

1 déjeuner le dimanche 25 juin midi à l'espace VIP

Hubside Jumping de Grimaud-golfe de Saint-Tropez

Les compétitions de l’Hubside Jumping se tiennent à Grimaud, sur le golfe de Saint-Tropez. Grimaud, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, vitrine unique pour le sport de haut niveau avec pour toile de fond les paysages grandioses de la French Riviera et de son arrière-pays.

L’Hubside Jumping de Grimaud, est devenu une capitale mondiale du saut d’obstacles international. Les meilleurs cavaliers de la planète s’affrontent sur plusieurs jours de compétition, devenant ainsi la principale manifestation de jumping international au monde. Les champions olympiques, du monde, d’Europe, de France en ont tous fait un incontournable de leur calendrier sportif.

Les compétitions sont en accès libre et gratuit.

Le public côtoie les plus grands champions au paddock ou dans les allées du village, sur les stands des équipementiers et des partenaires institutionnels de l’événement. Autour de la piste, les places en tribunes gratuites permettent d’accueillir de nombreux spectateurs, qui se retrouvent également au restaurant du concours, avec là encore une vue insaisissable sur la piste et le grand sport.

18h à 19h : C’est bon pour le moral !**

Et si on prenait la vie du bon côté ? Une heure pour oublier les tracas du quotidien. Partagez votre bonne humeur avec Laurent Menel en participant au jeu « Vrai ou Faux ».

Le principe : on vous donne trois affirmations surprenantes, voire loufoques en lien avec l'actualité mondiale, française ou régionale. À vous de démêler le vrai du faux. Chaque participant ayant donné au moins une bonne réponse gagne sa sélection pour le tirage du vendredi.

À gagner cette semaine, à l’occasion de la Fête des Pères :

1 box « Dose d'Adrénaline » comprenant 1 expérience riche en émotions (pour 1 à 4 personnes selon l’activité)

comprenant 1 expérience riche en émotions (pour 1 à 4 personnes selon l’activité) 60 euros de carburant

La Box "Dose d'Adrénaline" propose plus de 900 activités au choix : GT d'exception, hélicoptère, flyboard, ULM et bien d'autres. Qu'elles soient sur terre, dans l'eau ou dans les airs, ces activités seront inoubliables !

Session de pilotage, saut à l’élastique, ... il y aura forcément une aventure qui correspond à vos envies

Le Week-end 10h à 11h : À la recherche de la Cigale d’Or

Pour retrouver la Cigale d'Or cachée quelque part en Provence, résolvez les énigmes proposées chaque samedi et dimanche à 10h. Le principe : de 10h à 10h30 retrouvez la commune (04-05-13-83) où se cache la Cigale d'Or puis de 10h30 à 11h trouvez le lieu exact de sa cachette (une église, une fontaine, un musée…).

Cette semaine gagnez le Jeu "Pastis et Bouillabaisse" des éditions 404 si vous trouvez la ville ou le village.

Si vous trouvez le lieu exact, vous gagnez votre Cigale d'Or fabriquée par Les Faïences de Louis Sicard à Aubagne

