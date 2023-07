Gagnez un baptême à bord d'une montgolfière en écoutant France bleu sud Lorraine

Et si vous décrochiez votre place pour un vol en montgolfière ?

Du 21 juillet au 30 juillet, près de 3000 pilotes et membres d'équipage de plus de 60 nationalités sont attendus sur l'aérodrome de Chambley-Bussières pour le GEMAB 2023 , le Grand Est Mondial Air Ballon. Un évènement dans toute la Région Grand Est qui rassemble près de 500 000 visiteurs pendant 10 jours.

ⓘ Publicité

France bleu en Lorraine, radio partenaire de l'évènement, est EN DIRECT dès l'ouverture de l'évènement ce vendredi 21 juillet de 16h à 19h, et le week-end des 22 et 23 juillet de 7h à 10 heures !

Chaque jour sur le site, deux vols de montgolfières sont proposés, si la météo le permet. France Bleu sud Lorraine, grâce à son partenariat avec le GEMAB vous offre des baptêmes de montgolfières !!

Comment faire ? Ecoutez nos programmes en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges à la radio ou sur notre site internet et notre application Ici Par France Bleu (en Sud Lorraine), matin et après-midi ! Tentez votre chance, pourquoi pas vous, soyez attentifs aux jeux proposés.