Gagnez un séjour au Camping 5* Lou Pignada de Messanges en jouant cette semaine sur France Bleu Gascogne

Cette semaine, tentez de gagner une escapade landaise au Camping 5* Lou Pignada à Messanges. Idéalement situé au bord de la Vélodyssée et à seulement 2.5km de l’océan, ce camping familial est l’endroit idéal pour quelques jours de repos en famille !

Un séjour 5* au plus proche de la nature

Le Camping 5* Lou Pignada vous accueille dans un écrin de verdure propice à la détente et vous propose des hébergements confortables au cœur de la pinède. Vous y trouverez toutes les infrastructures d’un établissement 5 étoiles : parc aquatique, service de location de vélo, espace bien-être, supérette, bar-restaurant, snack, aire de jeux, terrains multisports et salle de musculation ! Lou Pignada, c’est la promesse d’une balance parfaite entre calme et nature mêlée à un service de qualité, le tout dans un magnifique cadre naturel

Logement RESASOL au camping Lou Pignada

Un parc aquatique qui invite à la détente…

Agrandi et totalement repensé en 2022, le parc aquatique est une véritable ode à la relaxation… Si deux toboggans font le plaisir des plus petits, les adultes pourront profiter d’un bassin balnéo de 700m² d’eau chauffée et de ses banquettes anatomiques, carrés massant, cols de cygnes et jets de massage… Ou embarquez sur une bouée et laissez-vous porter au gré du courant de la rivière à bouée et son décor exotique. Le parc aquatique comprend également une piscine intérieure et un solarium en rooftop pour parfaire votre bronzage lors des journées ensoleillées ! Une chose est sûre, les 1400m² de cet espace aquatique sauront combler chaque membre de la famille !

Le parc aquatique du camping Lou Pignada à Messanges

Le paradis des tout petits !

Le Lou Pignada est un véritable paradis pour les plus petits… Du mercredi au dimanche, nos animateurs proposent à vos enfants entre 4 et 12 ans de se réunir au mini club pour participer ensemble à de nombreux ateliers et activités ! Des moments de fun pour renforcer leur esprit d’équipe, leur logique et leur créativité. Le soir, Soly attend les enfants pour 30 minutes de danse endiablée à l’occasion de la mini disco !

Aire de jeux, mini-ferme en juillet & août, jeux aqualudiques, toboggans… Tout y est pour émerveiller et embellir les vacances de vos enfants !

Mini Club pour les enfants

Logez dans l'indémodable mobil-home Resasol 4/6 personnes

Posé au milieu des pins, le camping 5 étoiles Lou Pignada vous propose plusieurs gammes d’ hébergement tout confort pour savourer la quiétude landaise : mobil-homes, cottages, chalets et locations insolites vous attendent au cœur de ce camping familial. Gagnez votre séjour dans le mobil-home Resasol 4/6 personnes de 27m². Incontournable, ce mobil-home ravira les amoureux du confort ultime avec ses deux chambres, son coin salon avec canapé convertible et sa cuisine équipée. Grâce à sa terrasse équipée d’une plancha et de deux chiliennes vous pourrez profiter pleinement de l’extérieur et partager de doux moments en famille à l’air libre !

Mobil-home RESASOL

Profitez d’animations quotidiennes !

Dès son ouverture, le Camping Lou Pignada propose chaque semaine un grand nombre d’ animations pensées pour toute la famille ! L’occasion pour les vacanciers de se retrouver autour d’une même passion, ou simplement passer des moments de partage à l’air libre ! Votre séjour au Lou Pignada se veut avant tout humain et porteur de belles rencontres… Fitness, balades pédestres pour découvrir la région, jeu apéro, molkky, sans oublier les incontournables tournois de pétanque, de football, de beach volley vous attendent ! Vos soirées quant à elles seront rythmées par les spectacles et animations pensés par nos animateurs ou prestataires reconnus : magie, hypnose, ComedyClub, soirées feria, cirque ou encore les mythiques soirées disco, il y en aura pour tous les goûts et pour tous les styles !

Les animations au camping Lou Pignada de Messanges

Les Landes, un paradis pour les amoureux de la nature !

Les Landes sont un véritable paradis pour les amoureux de la nature, avec ses longues plages de sable fin, ses forêts de pins, ses lacs et rivières. Les amateurs de sports nautiques trouveront leur bonheur dans les célèbres spots de surf tandis que les randonneurs et les cyclistes pourront explorer les sentiers balisés de la forêt landaise. L’emplacement du Lou Pignada au bord de la célèbre piste cyclable reliant Roscoff à Hendaye est idéal pour partir à la découverte de la région à vélo et rejoindre l’océan en seulement quelques minutes !

Et parce que Resasol s’engage à offrir à ses clients une expérience inoubliable et complète, de nombreuses activités soigneusement sélectionnées vous sont proposées pour répondre aux goûts de tous et de tout âge : accrobranche, karting, jet ski, paintball, mais aussi des options plus relaxantes comme le paddle ou le canoë ! Ces activités permettent de profiter de la nature exceptionnelle de la région tout en s’amusant !

Un paradis pour les amoureux de la nature

Réservez vite votre prochain séjour au bord de l’océan au Camping Lou Pignada !

Toute l’équipe est à votre écoute pour discuter de vos prochaines vacances.

Camping Lou Pignada – 460 route du Quartier Caliot. 40660 Messanges

05.58.48.22.00

contact@resasol.com

www.loupignada.com